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Британія вимагатиме екстреного засідання Радбезу ООН через події на ЗАЕС

П'ятниця, 4 березня 2022, 05:30
ФОТО: GETTY

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вимагатиме  екстреного засідання Ради Безпеки ООН через події на Запорізькій АЕС.

Джерело: британський уряд

Деталі: Зазначається, що Джонсон Прем'єр-міністр говорив із президентом Володимиром  Зеленським. Обидва погодилися з тим, що Росія має негайно припинити атаку на електростанцію та надати безперешкодний доступ на станцію для аварійно-рятувальних служб. Повідомляється, що  припинення вогню має вирішальне значення.

Джонсон заявив, що безрозсудні дії президента РФ Володимира Путіна тепер можуть безпосередньо загрожувати безпеці усієї Європи. Він сказав, що Великобританія зробить усе можливе, щоб ситуація не погіршилася.

Дослівно: "Прем'єр-міністр заявив, що найближчим часом добиватиметься екстреного засідання Ради Безпеки ООН, і що Великобританія негайно порушить це питання перед Росією та близькими партнерами".

Передісторія:

  • На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли росіян. Горить приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу. НА АЕС триває бій.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль.
  • Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити "кінця Європи" через загрозу вибуху на ЗАЕС.

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Теми: ЗапоріжжяАЕСБорис ДжонсонООН
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