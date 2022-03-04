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Британія вимагатиме екстреного засідання Радбезу ООН через події на ЗАЕС

П'ятниця, 4 березня 2022, 04:30
Британія вимагатиме екстреного засідання Радбезу ООН через події на ЗАЕС
ФОТО: GETTY

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вимагатиме  екстреного засідання Ради Безпеки ООН через події на Запорізькій АЕС.

Джерело: британський уряд

Деталі: Зазначається, що Джонсон Прем'єр-міністр говорив із президентом Володимиром  Зеленським. Обидва погодилися з тим, що Росія має негайно припинити атаку на електростанцію та надати безперешкодний доступ на станцію для аварійно-рятувальних служб. Повідомляється, що  припинення вогню має вирішальне значення.

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Джонсон заявив, що безрозсудні дії президента РФ Володимира Путіна тепер можуть безпосередньо загрожувати безпеці усієї Європи. Він сказав, що Великобританія зробить усе можливе, щоб ситуація не погіршилася.

Дослівно: "Прем'єр-міністр заявив, що найближчим часом добиватиметься екстреного засідання Ради Безпеки ООН, і що Великобританія негайно порушить це питання перед Росією та близькими партнерами".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли росіян. Горить приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу. НА АЕС триває бій.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль.
  • Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити "кінця Європи" через загрозу вибуху на ЗАЕС.

Теми: ЗапоріжжяАЕСБорис ДжонсонООН
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