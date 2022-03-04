Британія вимагатиме екстреного засідання Радбезу ООН через події на ЗАЕС

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вимагатиме екстреного засідання Ради Безпеки ООН через події на Запорізькій АЕС.

Джерело: британський уряд

Деталі: Зазначається, що Джонсон Прем'єр-міністр говорив із президентом Володимиром Зеленським. Обидва погодилися з тим, що Росія має негайно припинити атаку на електростанцію та надати безперешкодний доступ на станцію для аварійно-рятувальних служб. Повідомляється, що припинення вогню має вирішальне значення.

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Джонсон заявив, що безрозсудні дії президента РФ Володимира Путіна тепер можуть безпосередньо загрожувати безпеці усієї Європи. Він сказав, що Великобританія зробить усе можливе, щоб ситуація не погіршилася.

Дослівно: "Прем'єр-міністр заявив, що найближчим часом добиватиметься екстреного засідання Ради Безпеки ООН, і що Великобританія негайно порушить це питання перед Росією та близькими партнерами".

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