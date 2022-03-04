ЗАЕС: Радіацію може рознести будь-куди, залежно від метеоумов – Міндовкілля

Якщо снаряд потрапить у сховище ядерних відходів на Запорізькій АЕС, радіацію може рознести на невизначену відстань.

Джерело: в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець на телеканалі "Рада"

Пряма мова: "Це найбільша атомна станція Європи. Крім того, що там є фактично працюючі реактори, там є ще сховище відпрацьованих ядерних відходів, які там тимчасово зберігаються, і будь-яке потрапляння туди снарядів, будь-яке загоряння на даному об’єкті може викликати перенесення радіації на невизначені території. Це загрожує не тільки Європі, не тільки Україні, а в принципі усьому світові.

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У залежності від того, які можуть бути метеоумови в момент виникнення НС, перенесення такого радіаційного забруднення може бути непередбачуваним і неконтрольованим".

Передісторія:

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