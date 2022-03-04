МАГАТЕ запускає центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вирішило запустити у режимі цілодобової роботи Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій через пожежу на Запорізькій АЕС, яку спричинили обстріли російських загарбників.

Джерело: МАГАТЕ у Twitter

Дослівно: "МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій у режимі цілодобового реагування через серйозну ситуацію на Запорізькій АЕС в Україні".

Що передувало: Україна повідомила МАГАТЕ про пожежу на майданчику Запорізької АЕС.

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