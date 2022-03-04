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МАГАТЕ запускає центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС

П'ятниця, 4 березня 2022, 06:10
МАГАТЕ запускає центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС
ЗАЕС, фото: Getty Images

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вирішило запустити у режимі цілодобової роботи Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій через пожежу на Запорізькій АЕС, яку спричинили обстріли російських загарбників.

Джерело: МАГАТЕ у Twitter

Дослівно: "МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій у режимі цілодобового реагування через серйозну ситуацію на Запорізькій АЕС в Україні".

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Що передувало: Україна повідомила МАГАТЕ про пожежу на майданчику Запорізької АЕС.

Передісторія:

  • Ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
  • Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили.
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
  • В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.
  • Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької атомній електростанції в Енергодарі ліквідовано.

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Теми: АЕСЗапорізька областьвійна
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