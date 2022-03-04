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Тотальна цензура в РФ: "Новая газета" видаляє матеріали про війну в Україні

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 17:06
Тотальна цензура в РФ: Новая газета видаляє матеріали про війну в Україні

Російське незалежне видання "Новая газета" – одне з небагатьох, яке відкрито називало напад РФ на Україну війною і вторгненням – на вимогу влади вирішило видалити матеріали про це зі свого сайту.

Джерело: "Новая газета"

Деталі: У РФ набув чинності закон про покарання за так звані "фейки" про дії російських Збройних Сил.

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Видання повідомило, що Генеральна прокуратура та Роскомнагляд вимагають від незалежних ЗМІ видаляти матеріали, в яких бойові дії на території України названі війною, агресією чи вторгненням. Інакше — гігантські штрафи та перспектива ліквідації ЗМІ.

"Новая газета" отримала 6 таких вимог від влади.

Редакція розглядала два варіанти своїх дій та просила читачів за них проголосувати:

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  • Продовжувати працювати в умовах військової цензури, виконуючи вимоги влади (93,9% голосів)
  • Самим призупинити роботу редакції до закінчення "спецоперації" (6,1%).

Дослівно: "Військова цензура в Росії швидко перейшла в нову фазу: від загрози блокування та закриття видань (майже повністю реалізованої) перейшла до загрози кримінального переслідування як журналістів, так і громадян, які поширюють інформацію про бойові дії, відмінну від прес-релізів Міноборони. Немає сумнівів, що цю загрозу буде реалізовано.

Ми не маємо права ризикувати свободою наших товаришів. Але ми не можемо ігнорувати і позиції вас, наших читачів, які однозначно висловилися за продовження роботи в умовах військової цензури.

Тому ми видаляємо матеріали на цю тему з нашого сайту та із соціальних мереж".

Більше деталей: Видання зазначило, що продовжує розповідати про наслідки, з якими зіткнулася Росія: економічна криза, що розвивається, стрімке падіння рівня життя, проблеми з доступом до іноземних ліків і технологій, переслідування інакодумців, у тому числі за антивоєнні висловлювання.

Передісторія:

  • У Росії масово блокують Інтернет-видання та сайти, які висвітлюють справжній масштаб втрат окупаційних військ РФ та повідомляють про факти воєнних злочинів росіян проти українського цивільного населення.
  • Роскомнадзор заблокував росіянам доступ до опозиційних видань "Эхо Москвы" і телеканалу "Дождь", які висвітлювали втрати серед російських військових внаслідок бойових дій в Україні та обстріли російськими окупантами цивільного населення.
  • Там також обмежили Facebook і погрожують заблокувати російську Вікіпедію через статтю про вторгнення Росії в Україну. 

Теми: РосіяцензураЗМІвійна
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