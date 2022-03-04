На ЗАЕС показали пошкодження від нічних обстрілів російських окупантів
П'ятниця, 4 березня 2022, 18:43
"Енергоатом" оприлюднив відеозапис із руйнуваннями будівлі Запорізької атомної електростанції в Енергодарі внаслідок обстрілів російських окупантів
Джерело: Енергоатом
Деталі: На відеозаписі видно руйнування перехідної естакади зі спецкорпусу до енергоблоків ЗАЕС.
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Російські окупанти здійснили обстріли навпроти енергоблоку №3.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Контроль над ЗАЕС здійснюють російсько-окупаційні загони "кадировців" – підрозділу росгвардії з Чечні.
- Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що у боях в Енергодарі загинули троє нацгвардійців.
- В Офісі президента України вважають, що російське командування знало, чим загрожує цілій Європі масштабна танкова атака Запорізької атомної станції.
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- Проти ночі 4 березня "кадировці" влаштували стрілянину та обстрілювали будівлю ЗАЕС, через що виникла пожежа. На станції оголосили загрозу ядерної катастрофи.