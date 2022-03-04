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На ЗАЕС показали пошкодження від нічних обстрілів російських окупантів

Денис КарловськийП'ятниця, 4 березня 2022, 19:43
Запорізька АЕС. ФОто: пресслужба НАЕК "Енергоатом"

"Енергоатом" оприлюднив відеозапис із руйнуваннями будівлі Запорізької атомної електростанції в Енергодарі внаслідок обстрілів російських окупантів

Джерело: Енергоатом

Деталі: На відеозаписі видно руйнування перехідної естакади зі спецкорпусу до енергоблоків ЗАЕС.

Російські окупанти здійснили обстріли навпроти енергоблоку №3. 

Передісторія: 

  • Контроль над ЗАЕС здійснюють російсько-окупаційні загони "кадировців" – підрозділу росгвардії з Чечні.
  • Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що у боях в Енергодарі загинули троє нацгвардійців.
  • В Офісі президента України вважають, що російське командування знало, чим загрожує цілій Європі масштабна танкова атака Запорізької атомної станції.
  • Станом на ранок 4 березня на станції працює лише один реактор. 
  • Проти ночі 4 березня "кадировці" влаштували стрілянину та обстрілювали будівлю ЗАЕС, через що виникла пожежа. На станції оголосили загрозу ядерної катастрофи.

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Теми: Запорізька областьАЕСРосіявійна
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