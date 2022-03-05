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Bloomberg та низка іноземних мовників зупиняють роботу в Росії через закон про "фейки"

Анастасія КалатурСубота, 5 березня 2022, 00:49
ФОТО: GETTY

Bloomberg News, американські мовники CNN та CBS News, австралійський мовник ABC News, канадський CBC призупиняють роботу у Росії після ухвалення там закону про "фейки".

Джерело: речники ABC News та CBS News у Deadline, CBC, головний редактор Bloomberg Джон Міклетвейт, представник CNN у The Hollywood Reporter

Деталі: Джон Міклетвейт сказав, що  ця зміна Кримінального кодексу Росії, здається, покликана перетворити будь-якого незалежного репортера на злочинця і "унеможливлює збереження будь-якої подоби нормальної журналістики всередині країни".

CNN також призупиняє мовлення в Росії.

Оновлено: Згодом стало відомо, що ABC News та CBS News припиняють трансляцію з Росії "через новий закон про цензуру".

Мовник CBC також заявив, що "приєднується  до  інших ЗМІ  у відстоюванні вільної преси та безперешкодного доступу до точної незалежної журналістики в Україні та Росії"", зазначивши, що він "дуже стурбований новим законодавством, ухваленим в Росії, яке, схоже, криміналізує незалежне інформування про поточну ситуацію в Україні та Росії".

Що передувало: 4 березня Держдума в РФ ухвалила закон "про фейки", він передбачає покарання за "хибну" інформацію про російських військових в Україні – до 15 років позбавлення волі.

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Нагадаємо: Низка нейтральних та опозиційних ЗМІ у Росії призупиняють свою роботу через цей закон, зокрема, "Дождь", "Эхо Москвы" й Znak.com.

Раніше Роскомнагляд зажадав видалити матеріали "Новой газети", "Медіазони", телеканалу "Дождь" та інших ЗМІ, де розповідається правда про вторгнення російських військ в Україну і те, що відбувається, називається війною, вторгненням чи нападом.

Теми: медіаРосія
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