Міноборони РФ маніпулює, що гумкоридори не відкривають через "націоналістів"

Міноборони Росії стверджує, що нібито у Маріуполі та Волновасі до відкритих гуманітарних коридорів ніхто не прибуває, тому що "націоналісти не випускають мирних жителів".

Джерело: повідомлення Міноборони РФ, яке цитують "Риа новости"

Деталі: Росіяни намагаються переконувати, що українські війська нібито використовують "режим тиші" для перегрупування на оборонних позиціях.

Пряма мова міністерства окупантів: "Незважаючи на тяжкість наслідків зриву сьогоднішньої гуманітарної операції, ми готові й надалі терпляче та наполегливо працювати з представниками України та міжнародними організаціями з негайного вирішення кризової гуманітарної ситуації".

Що передувало: Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що російська армія продовжує обстрілювати шляхи для евакуації з Маріуполя й Волновахи, та закликала Росію виконувати домовленості.

Також Україна закликає Росію дати можливість направити гуманітарні вантажі з Дніпра й Запоріжжя – зокрема, з медикаментами та продуктами харчування.