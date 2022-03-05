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Міноборони РФ маніпулює, що гумкоридори не відкривають через "націоналістів"

Роман КравецьСубота, 5 березня 2022, 12:56

Міноборони Росії стверджує, що нібито у Маріуполі та Волновасі до відкритих гуманітарних коридорів ніхто не прибуває, тому що "націоналісти не випускають мирних жителів".

Джерело: повідомлення Міноборони РФ, яке цитують "Риа новости"

Деталі: Росіяни намагаються переконувати, що українські війська нібито використовують "режим тиші" для перегрупування на оборонних позиціях. 

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Пряма мова міністерства окупантів: "Незважаючи на тяжкість наслідків зриву сьогоднішньої гуманітарної операції, ми готові й надалі терпляче та наполегливо працювати з представниками України та міжнародними організаціями з негайного вирішення кризової гуманітарної ситуації". 

Що передувало: Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що російська армія продовжує обстрілювати шляхи для евакуації з Маріуполя й Волновахи, та закликала Росію виконувати домовленості. 

Також Україна закликає Росію дати можливість направити гуманітарні вантажі з Дніпра й Запоріжжя – зокрема, з медикаментами та продуктами харчування.

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Теми: РосіяМаріупольВолновахавійна
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