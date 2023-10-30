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Розстріл сплячої родини у Волновасі: прокурори почали розслідування

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 жовтня 2023, 16:23
Розстріл сплячої родини у Волновасі: прокурори почали розслідування
окупанти не пошкодували малолітніх дітей. фото, використане прокуратурою

Прокурори розпочали розслідування за фактом вбивства російськими окупантами в окупованій Волновасі 9 цивільних, серед яких двоє дітей.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: Зазначається, що в ході моніторингу медіапростору прокурори виявили інформацію про вбивство представниками збройних формувань РФ родини у тимчасово окупованому місті Волноваха.

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За попередніми даними, у жовтні 2023 року до приватного домоволодіння прийшли особи кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина, яка у ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії.

Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім’ї фізичною розправою та пішли.

27 жовтня представники зс РФ повернулись до помешкання та, застосувавши вогнепальну зброю, розстріляли всіх 9 членів родини, які на той момент вже спали. Серед вбитих – троє жінок та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 років народження.

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Теми: Волновахавійна
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