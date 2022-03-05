У Франції пройшли багатотисячні мітинги на підтримку України

Біля 40 тисяч мітингарів вийшли 5 березня на площі французьких міст, щоб висловити обурення агресії РФ проти України .

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

Лише у Парижі на мітинг, що пройшов між площею Республіки та площею Бастилії прийняло участь 16 тис людей, які скандували "Путін, ми не хочемо вашої війни ".

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За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, в цілому у країні у суботу на мітингах на підтримку України прийняло участь біля 40 тис осіб. Багато хто з них вийшов із українськими прапорами та плакатами "Путін вбивця" або "Врятуйте Україну".

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни ЄС, США, Канаду та Британію запровадити нові санкції проти РФ та негайно надати Україні бойові літаки.

Дмитро Кулеба закликав партнерів до нових санкцій проти Росії за удари по українських містах і дії, які ставлять під загрозу критичну інфраструктуру, зокрема АЕС.

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Зокрема, він закликав:

запровадити ембарго на торгівлю нафтою;

заборонити вхід російських кораблів до європейських портів та відмовитись від використання російських портів іноземними суднами;

відключити від платіжної системи SWIFT нові російські банки, продовжити заморожувати російські активи і блокувати способи, за допомогою яких Росія може пом’якшувати ефект санкцій

Також він попросив негайно надати Україні бойові літаки, щоб посилити здатність Повітряних сил ЗСУ захищати українські міста від ударів з повітря, як і іншої зброї "включно з засобами протиповітряної, протиракетної, протитанкової оборони".