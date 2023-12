Вінницький аеропорт обстріляли зі сторони Придністров'я – журналіст

Ракетний обстріл Вінницького аеропорту міг здійснюватися з території Придністров'я.

Джерело: журналіст Андрій Цаплієнко

Дослівно: "Ракети, які влучили у Вінницький аеропорт, за попередньою інформацією, були випущені з Придністров'я".

Деталі: Співрозмовники УП у Вінницькій теробороні теж вважають, що обстріли здійснювалися з території Придністров'я.

Українська правда намагається підтвердити інфомацію в українських захисників.

Місцевий депутат Лариса Білозір повідомляє, що на аеропорт скинули 8 ракет. Нардеп закликала закрити небо над Україною.

Eight Russian cruise missiles hit Vinnytsia, a large city far from the frontline. Putin continues his cowardly & barbaric missile strikes, air bombardment of civilians. Help us close the sky and save lives! Provide air and missile defense, combat aircraft! Stop Russian terrorism! pic.twitter.com/oXXoYrxr4m