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Вінницький аеропорт обстріляли зі сторони Придністров'я – журналіст

Альона Мазуренко Неділя, 6 березня 2022, 14:58
Вінницький аеропорт обстріляли зі сторони Придністров'я – журналіст
фото: Білозір

Ракетний обстріл Вінницького аеропорту міг здійснюватися з території Придністров'я.

Джерело: журналіст Андрій Цаплієнко

Дослівно: "Ракети, які влучили у Вінницький аеропорт, за попередньою інформацією, були випущені з Придністров'я".

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Деталі: Співрозмовники УП у Вінницькій теробороні теж вважають, що обстріли здійснювалися з території Придністров'я.

Українська правда намагається підтвердити інфомацію в українських захисників. 

Місцевий депутат Лариса Білозір повідомляє, що на аеропорт скинули 8 ракет. Нардеп закликала закрити небо над Україною. 

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Теми: Вінницявійнааеропортобстріл
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