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Ракетний удар по аеропорту Вінниці: 6 людей перебувають під завалами

Валентина РоманенкоНеділя, 6 березня 2022, 21:20

У результаті ракетного обстрілу Вінницького аеропорту постраждалі та загиблі є серед цивільних та військових, але місцева влада поки не називає кількість. Під завалами перебувають 6 людей.

Джерело: брифінг місцевої влади 6 березня

Пряма мова голови обласної військової адміністрації  Сергія Борзова: "Є втрати і серед військових і цивільних. Наразі завали ще не розібрані, тому ми не будем уточнювати, скільки людей загинуло.

Постраждала і військова частина аеропорту і цивільна. Загорілися цистерни з паливом, але в них (у ворога –ред.) не вийшло повністю все підірвати. Завдяки злагодженим діям ДСНС вдалося локалізувати і загасити пожежу".

Деталі: Голова Вінницької міськради Сергій Моргунов повідомив, що під завалами знаходяться шість співробітників комунального піжприємства Вінницький аеропорт, їхній стан наразі невідомий.

Передісторія:

  • 8 ракет російські окупанти запустили по військовому об’єкту в Гавришівці поблизу Вінниці 6 березня.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що аеропорт Вінниці повністю зруйновано.
  • За даними ДСНС,  на летовищі зайнялася пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Крім того була зруйнована адміністративна будівля. Рятувальники деблокували чотирьох людей з-під завалів, одна з них – загинула.
  • За даними командування Повітряних сил України, російський окупант завдав ракетного удару по аеродрому Вінниця з акваторії Чорного моря за допомогою стратегічних бомбардувальників.

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Теми: Вінницявійна
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