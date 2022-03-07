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В Енергодарі на прощання з героями прийшли кілька сотень людей

Олена РощінаПонеділок, 7 березня 2022, 11:46
Фото з Telegram Дмитра Орлова

В Енергодарі на прощання з загиблими захисниками ЗАЕС прийшли кілька сотень людей. 

Джерело: енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова: "Енергодар прощається з загиблими героями, які боронили Запорізьку АЕС".

Деталі: Орлов оприлюднив фотографії з міста. 

 

Судячи з фото, на прощання зібралися кілька сотень людей. У декого в руках прапор України.

 

Станом на 4 березня, коли окупанти взяли під контроль Запорізьку АЕС, повідомлялося, що у боях в Енергодарі загинули троє нацгвардійців.

Теми: Енергодарвійна
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