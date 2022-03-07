В Енергодарі на прощання з героями прийшли кілька сотень людей
Понеділок, 7 березня 2022, 10:46
В Енергодарі на прощання з загиблими захисниками ЗАЕС прийшли кілька сотень людей.
Джерело: енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram
Пряма мова: "Енергодар прощається з загиблими героями, які боронили Запорізьку АЕС".
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Деталі: Орлов оприлюднив фотографії з міста.
Судячи з фото, на прощання зібралися кілька сотень людей. У декого в руках прапор України.
Станом на 4 березня, коли окупанти взяли під контроль Запорізьку АЕС, повідомлялося, що у боях в Енергодарі загинули троє нацгвардійців.
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