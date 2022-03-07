Полонений окупант зізнався, що його командування наказало розстрілювати мирних українців

Російський військовий, затриманий українськими захисниками, розповів про вказівки командування окупаційних військ із розстрілу цивільного населення України, включно з дітьми і жінками.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Пряма мова полоненого: "Харківчани просили нас дати їм проїзд – комусь треба було їхати додому, на роботу.

Реклама:

Замполіту це набридло, і він сказав стріляти по цивільних.

Коли вони почали стріляти (по цивільних – ред.), машини почали розвертатися, деякі вже виїхали, заховалися. Приїхали ваші військові (Збройні Сили України – ред.), почали стріляти по наших. Поки в наших стріляли, ми рятували з лейтенантом цивільних. Лейтенант був начальником іншого взвода.

(Поранених – ред.) цивільних ми сховали за (бетонними) блоками – мати й донька, 51 років і 22-25 років відповідно, їхній вік.

ВІДЕО ДНЯ

Лейтенант підбіг, почав із автівки їх тягнути, кричати "Давайте сюди!" Вони за блоки їх поклали разом із нами.

Через хвилин 20 підполковник (командир підрозділу полоненого – ред.) помітив, що ми цивільних рятуємо. Він віддав наказ стріляти по нас із лейтенантом, і по них.

Лейтенанту влучили в каску, а потім вже й сонну артерію дістали. Потім вони почали стріляти в матір цієї доньки. Вона загинула, як і лейтенант".

Деталі: Полонений розповів, що всі ці події розгортались 24 лютого, у першу добу повномасштабної війни Росії проти України. Їхніх підрозділом керував безпосередньо підполковник-окупант, ім’я якого в СБУ не назвали.

Нібито їхня колона повинна були оточити Харків на об'їзній дорозі. На одному з перехресть їхній підрозділ заблокував проїзд автівок мирних людей.

Самого полоненого під час сутички російські військові поранили в ноги, а донька дістала незначні травми. Вони зуміли заховатися за гаражем поруч, а потім сіли в її автівку й утекли.

Через кровотечу полонений каже, що знепритомнів у машині й оклигав за кілька годин. Жінка зупинилася біля крамниці, придбала йому пляшку води й викликала карету швидкої допомоги.

У пресслужбі СБУ не розповіли деталі, як російський військовий опинився у них.

Передісторія: