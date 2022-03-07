Полонений окупант зізнався, що його командування наказало розстрілювати мирних українців

Російський військовий, затриманий українськими захисниками, розповів про вказівки командування окупаційних військ із розстрілу цивільного населення України, включно з дітьми і жінками.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Пряма мова полоненого: "Харківчани просили нас дати їм проїзд – комусь треба було їхати додому, на роботу.

Замполіту це набридло, і він сказав стріляти по цивільних.

Коли вони почали стріляти (по цивільних – ред.), машини почали розвертатися, деякі вже виїхали, заховалися. Приїхали ваші військові (Збройні Сили України – ред.), почали стріляти по наших. Поки в наших стріляли, ми рятували з лейтенантом цивільних. Лейтенант був начальником іншого взвода.

(Поранених – ред.) цивільних ми сховали за (бетонними) блоками – мати й донька, 51 років і 22-25 років відповідно, їхній вік.

Лейтенант підбіг, почав із автівки їх тягнути, кричати "Давайте сюди!" Вони за блоки їх поклали разом із нами.

Через хвилин 20 підполковник (командир підрозділу полоненого – ред.) помітив, що ми цивільних рятуємо. Він віддав наказ стріляти по нас із лейтенантом, і по них.

Лейтенанту влучили в каску, а потім вже й сонну артерію дістали. Потім вони почали стріляти в матір цієї доньки. Вона загинула, як і лейтенант".

Деталі: Полонений розповів, що всі ці події розгортались 24 лютого, у першу добу повномасштабної війни Росії проти України. Їхніх підрозділом керував безпосередньо підполковник-окупант, ім’я якого в СБУ не назвали.

Нібито їхня колона повинна були оточити Харків на об'їзній дорозі. На одному з перехресть їхній підрозділ заблокував проїзд автівок мирних людей.

Самого полоненого під час сутички російські військові поранили в ноги, а донька дістала незначні травми. Вони зуміли заховатися за гаражем поруч, а потім сіли в її автівку й утекли.

Через кровотечу полонений каже, що знепритомнів у машині й оклигав за кілька годин. Жінка зупинилася біля крамниці, придбала йому пляшку води й викликала карету швидкої допомоги.

У пресслужбі СБУ не розповіли деталі, як російський військовий опинився у них.

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