Полонений окупант зізнався, що його командування наказало розстрілювати мирних українців
Російський військовий, затриманий українськими захисниками, розповів про вказівки командування окупаційних військ із розстрілу цивільного населення України, включно з дітьми і жінками.
Джерело: пресслужба Служби безпеки України
Пряма мова полоненого: "Харківчани просили нас дати їм проїзд – комусь треба було їхати додому, на роботу.
Замполіту це набридло, і він сказав стріляти по цивільних.
Коли вони почали стріляти (по цивільних – ред.), машини почали розвертатися, деякі вже виїхали, заховалися. Приїхали ваші військові (Збройні Сили України – ред.), почали стріляти по наших. Поки в наших стріляли, ми рятували з лейтенантом цивільних. Лейтенант був начальником іншого взвода.
(Поранених – ред.) цивільних ми сховали за (бетонними) блоками – мати й донька, 51 років і 22-25 років відповідно, їхній вік.
Лейтенант підбіг, почав із автівки їх тягнути, кричати "Давайте сюди!" Вони за блоки їх поклали разом із нами.
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Через хвилин 20 підполковник (командир підрозділу полоненого – ред.) помітив, що ми цивільних рятуємо. Він віддав наказ стріляти по нас із лейтенантом, і по них.
Лейтенанту влучили в каску, а потім вже й сонну артерію дістали. Потім вони почали стріляти в матір цієї доньки. Вона загинула, як і лейтенант".
Деталі: Полонений розповів, що всі ці події розгортались 24 лютого, у першу добу повномасштабної війни Росії проти України. Їхніх підрозділом керував безпосередньо підполковник-окупант, ім’я якого в СБУ не назвали.
Нібито їхня колона повинна були оточити Харків на об'їзній дорозі. На одному з перехресть їхній підрозділ заблокував проїзд автівок мирних людей.
Самого полоненого під час сутички російські військові поранили в ноги, а донька дістала незначні травми. Вони зуміли заховатися за гаражем поруч, а потім сіли в її автівку й утекли.
Через кровотечу полонений каже, що знепритомнів у машині й оклигав за кілька годин. Жінка зупинилася біля крамниці, придбала йому пляшку води й викликала карету швидкої допомоги.
У пресслужбі СБУ не розповіли деталі, як російський військовий опинився у них.
Передісторія:
- Журналісти, українські військові, правозахисники та очевидці повідомляють про багаторазові випадки скоєння воєнних злочинів російськими окупантами проти цивільного населення України.
- 6 березня очевидці розповідали, що російські окупанти розстрілювали цивільне населення в Бучі й Гостомелі, передмістях Києва. Зокрема, окупанти зайшли на подвір’я однієї з садиб і застрелили без попередження 69-річного мешканця. Крім того, 7 березня окупанти застрелили селищного голову Гостомеля, коли він роздавав мешканцям ліки та продукти харчування.
- 7 березня російські окупанти на Запоріжжі обстріляли автівку "Укрпошти", а потім переїхали її на танку. Двоє співробітників у машині загинули.
- За даними британських журналістів, Росія готує детальні плани терору цивільного населення з публічними стратами та силовим придушенням будь-яких протестів.