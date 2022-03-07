На Житомирщині окупанти завдали авіаударів по трьох об’єктах 

Російські окупанти завдали авіаударів по трьох військових об’єктах у Житомирі та околицях.

Джерело: відеозвернення Житомирського міського голови Сергія Сухомлина

Пряма мова Сухомлина: "Нещодавно був нанесений черговий авіаудар в районі Промислової (вулиці – ред.) по нафтобазі "Окко". Поки що ми не маємо підтвердження, що є жертви.

Також був нанесений авіаудар по бронетанковому заводу (смт. Новогуйвинське – ред.) та по аеропорту "Озерне" (смт. Озерне – ред.). Все як останніми днями. Тримаємося. Разом ми сила".

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