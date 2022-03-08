Київ готується до оборони: де чекають на штурм російських окупантів
У столиці підрозділи територіальної оборони укріплюють оборонні споруди на північних, західних і східних в’їздах до міста.
Джерело: голова військової адміністрації Києва, генерал Микола Жирнов
Пряма мова Жирнова: "Для ворога столиця залишається об'єктом номер один для захоплення. Наша територіальна оборона в Києві продовжує укріплювати свої позиції. Важливими для оборони є напрямки Димер-Київ, Козелець-Бровари, Коростишів-Київ, Пирятин-Бориспіль.
Ми облаштовуємо опорні пункти та влаштовуємо загородження на всіх лініях оборони. Щодня наші військові отримують ще більше озброєння та бойового спорядження".
Деталі: За словами генерала основні зусилля територіальної оборони направлені на підготовку до облоги й відсічі ворога за будь-яких умов.
Попри заходи із підготовки до можливих бойових дій у місті, у столиці продовжують працювати підприємства критичної інфраструктури, а також місцева влада стежить за забезпеченням продуктових супермаркетів, ветеринарних крамниць та аптек.
Передісторія:
- Увечері 7 березня українська система ППО збила над столицею ракети, запущені російськими окупантами по місту.
- У Міністерстві оборони України попередили, що окупаційні війська РФ готуються до наступу на Київ та його оточення з різних сторін.
- На думку радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, у найближчі дні відбудеться ключова битва в російсько-українській війні – спроба взяття штурмом Києва.
- 4 березня міський голова Києва Віталій Кличко показав на відео, як виглядають оборонні укріплення міста.