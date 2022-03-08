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Київ готується до оборони: де чекають на штурм російських окупантів 

Денис КарловськийВівторок, 8 березня 2022, 16:28
Київ готується до оборони: де чекають на штурм російських окупантів 
Боєць тероборони Києва на Майдані Незалежності вказує напрям руху російським окупантам. Фото: getty images

У столиці підрозділи територіальної оборони укріплюють оборонні споруди на північних, західних і східних в’їздах до міста.

Джерело: голова військової адміністрації Києва, генерал Микола Жирнов

Пряма мова Жирнова: "Для ворога столиця залишається об'єктом номер один для захоплення. Наша територіальна оборона в Києві продовжує укріплювати свої позиції. Важливими для оборони є напрямки Димер-Київ, Козелець-Бровари, Коростишів-Київ, Пирятин-Бориспіль.

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Ми облаштовуємо опорні пункти та влаштовуємо загородження на всіх лініях оборони. Щодня наші військові отримують ще більше озброєння та бойового спорядження".

Деталі: За словами генерала основні зусилля територіальної оборони направлені на підготовку до облоги й відсічі ворога за будь-яких умов.

Попри заходи із підготовки до можливих бойових дій у місті, у столиці продовжують працювати підприємства критичної інфраструктури, а також місцева влада стежить за забезпеченням продуктових супермаркетів, ветеринарних крамниць та аптек.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Увечері 7 березня українська система ППО збила над столицею ракети, запущені російськими окупантами по місту.
  • У Міністерстві оборони України попередили, що окупаційні війська РФ готуються до наступу на Київ та його оточення з різних сторін.
  • На думку радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, у найближчі дні відбудеться ключова битва в російсько-українській війні – спроба взяття штурмом Києва.
  • 4 березня міський голова Києва Віталій Кличко показав на відео, як виглядають оборонні укріплення міста.

Теми: КиївРосіявійнабойові дії
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