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Спецслужби США не вважають, що Путін збожеволів

Денис КарловськийВівторок, 8 березня 2022, 22:51
Спецслужби США не вважають, що Путін збожеволів
директор ЦРУ Вільям Бернз на слуханнях у Конгресі 8 березня. Фото: getty images

Центральне розвідувальне управління США не має підстав вважати, що російський президент Владімір Путін з’їхав з глузду. 

Джерело: New York Times з коментарем директора ЦРУ Вільяма Бернза

Пряма мова Бернза: "Президент Путін не божевільний, але його погляди стали більш непохитними. Через його дедалі більшу ізоляцію й відчуження від оточення із ним стало надзвичайно важко мати справи.

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Вчинки і дії Путіна мають розвіяти будь-який сумнів щодо його намірів захопити Україну. Проте події останнього тижня стали на заваді його планів.

Насамперед, завдяки українцям, їхній хоробрості та кмітливості, а також силі їхніх лідерів, що приголомшило і збентежило його. Його засмутила реакція Заходу і єдність союзників у НАТО, особливо через деякі рішення, ухвалені німецьким урядом.

Я вважаю, що він також був збентежений боєздатністю власної армії".

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Деталі: На думку Бернза, росіяни колись почнуть усвідомлювати наслідки російсько-української війни, але не варто сподіватися на швидку зміну в настроях. Через заборону незалежних ЗМІ, ретельну цензуру та войовничу пропаганду державних ЗМІ більшість населення не проінформоване про масштаб загроз. 

Проте директор ЦРУ каже, що масові похорони російських військових, убитих у ході бойових дій в Україні, вплинуть на зміну настроїв пересічних росіян.

Бернз сказав, що за даними американської розвідки, в Росії заарештували 13-14 тисяч людей, які вийшли на протести проти війни в Україні, що, на його думку, чималий рівень протесту в репресивному російському суспільстві.

Директор ЦРУ у вівторок 8 березня виступав на слуханнях в Конгресі в рамках обговорень безпекових ризиків для США та світую

Передісторія: 

  • Бернз розповів також, що американська розвідка має дані про готовність російської армії до ще більш жорстких бойових дій та планів терору щодо мирних мешканців у найближчі тижні.
  • Раніше американські журналісти казали, що Білий дім та Конгрес дали завдання розвідці з’ясувати психічний стан Путіна та як це впливає на його рішення щодо війни в Україні. Розвідка зуміла з’ясувати, що Путіна надзвичайно сильно розлютили санкції.
  • Колишній депутат російської держдуми та колишній командувач естонської армії поширили наратив, без посилань на джерела, що Путін сидить у бункері на Уралі та спантеличений санкціями й лютує на своє оточення через невдачі російської армії в Україні.
  • За даними опитування росіян, проведеного фондом опозиціонера Олексія Навального, в Росії ростуть антивоєнні настрої.
  • Президент США Джо Байден заявив 8 березня, що Україні ніколи не стане "перемогою" для Путіна.

Теми: ПутінрозвідкаСШАРосія
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