Спецслужби США не вважають, що Путін збожеволів

Центральне розвідувальне управління США не має підстав вважати, що російський президент Владімір Путін з’їхав з глузду.

Джерело: New York Times з коментарем директора ЦРУ Вільяма Бернза

Пряма мова Бернза: "Президент Путін не божевільний, але його погляди стали більш непохитними. Через його дедалі більшу ізоляцію й відчуження від оточення із ним стало надзвичайно важко мати справи.

Вчинки і дії Путіна мають розвіяти будь-який сумнів щодо його намірів захопити Україну. Проте події останнього тижня стали на заваді його планів.

Насамперед, завдяки українцям, їхній хоробрості та кмітливості, а також силі їхніх лідерів, що приголомшило і збентежило його. Його засмутила реакція Заходу і єдність союзників у НАТО, особливо через деякі рішення, ухвалені німецьким урядом.

Я вважаю, що він також був збентежений боєздатністю власної армії".

Деталі: На думку Бернза, росіяни колись почнуть усвідомлювати наслідки російсько-української війни, але не варто сподіватися на швидку зміну в настроях. Через заборону незалежних ЗМІ, ретельну цензуру та войовничу пропаганду державних ЗМІ більшість населення не проінформоване про масштаб загроз.

Проте директор ЦРУ каже, що масові похорони російських військових, убитих у ході бойових дій в Україні, вплинуть на зміну настроїв пересічних росіян.

Бернз сказав, що за даними американської розвідки, в Росії заарештували 13-14 тисяч людей, які вийшли на протести проти війни в Україні, що, на його думку, чималий рівень протесту в репресивному російському суспільстві.

Директор ЦРУ у вівторок 8 березня виступав на слуханнях в Конгресі в рамках обговорень безпекових ризиків для США та світую

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