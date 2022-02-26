Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін лютує і проводить наради на Уралі: думав, що війна триватиме 1-4 дні – джерела

Денис КарловськийСубота, 26 лютого 2022, 19:42
Путін лютує і проводить наради на Уралі: думав, що війна триватиме 1-4 дні – джерела
Плакат на протестах на підтримку України 26 лютого в Лондоні. Фото getty images

Два джерела поширили подібний текст про зміст обговорення російського керівництва після невдач у ході наступу в Україні.

Джерело: естонський член європарламенту від Естонії, колишній командувач ЗС Естонії Ріго Террас з посиланням на джерело в українській розвідці, колишній депутат російської держдуми Ілля Пономарьов

Деталі: Водночас, Пономарьов у коментарях іронічно сказав, що він отримав цю інформацію від "добрих людей, яким ще не байдужа доля Росії". 

Реклама:

Путін нібито провів уночі 26 лютого нараду в одній зі своїх резиденцій на Уралі. Він, мовляв, попросив бізнесменів не панікувати й не виїжджати з Росії. Їхні чартерні літаки не випускають з аеропортів.

Як твердять джерела, ніякого чіткого тактичного плану в росіян не було, а "все йшло своїм ходом". Кремль сподівався, що війна стане "легкою прогулянкою" і не буде тривати більше 1-4 днів, через що Путін нібито лютує.

Кремлівське керівництво шоковане тим, що російські окупаційні війська наразилися на запеклий опір українців, а також дуже засмучені значними втратами техніки й особового складу. Обговорювали на нараді зокрема втрату колони військової техніки під Харковом, де нібито загинуло майже 200 російських окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Нібито один день ведення війни з українцями обходиться російському керівництву десь у приблизно 20 мільярдів доларів. При цьому ракет та зброї стає дедалі менше, а нові надходження очікують щонайменше через 3-4 місяці.

Як кажуть джерела, ракет у російських окупантів вистачить на щонайбільше 3-4 дні, тому вони намагаються їх зберегти.

Тульський завод та два збройних завода Ротенберга ніби фізично не можуть подужати виготовити додаткову кількість зброї. Крім того, нібито в росіян немає сировини для виробництва зброї.

Раніше поставки були зі Словенії, Фінляндії та Німеччини, але зараз їх заблокували через санкційні заходи. 

У російського керівництва є надія, що окупаційні війська зможуть взяти Київ та встановити своїх маріонеток, таким чином вони сподіваються заощадити на грошах, ресурсах та зброї.

Водночас вони змінили тактику та сподіваються викликати паніку серед мирного населення, а тому почали бомбардування цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків. 

Нібито вони гадають, що населення захоче капітулювати, або президент Володимир Зеленський утече з Києва. Зокрема, розраховують, що першим капітулює Харків.

Крім того, в росіян ніби є проблеми з аеродромами й безпілотниками. 

На противагу, після 10 днів російське керівництво не зможе вести війну далі й готове починати перемовини.

Передісторія: 

  • Полонені окупанти в Україні закликають своїх "побратимів" складати зброю та припиняти війну.
  • Уранці 26 лютого міністр оборони Олексій Резніков сказав, що російські окупанти змінили тактику: позаяк наступ колонами техніки провалився, вони перейшли до здійснення диверсій у тилу та висадок десанту.
  • Після перших двох діб ведення бойових дій в Україні окупанти зосередилися на ганебних атаках проти мирних мешканців та цивільних об’єктів. На Харківщині обстріляли пасажирський автобус, через що загинуло 5 людей. На Київщині російський снаряд влучив у житловий будинок, де загинули 3 людей. Через обстріли житлових будинків на Сумщині поранення дістали близько 70 мирних мешканців.
  • Водночас у російському міноборони поширили брехливі коментарі, буцімто окупаційні війська призупинили активний наступ 25 лютого, щоби запропонувати мирні перемовини, але Україна відмовилася. Також російські окупанти зізналися, що бояться "бандер-мобілів", які застосовують проти них українські військові.
  • Українські прокурори фіксують усі випадки віроломних атак проти цивільних мешканців, щоби потім формувати доказову базу для кримінального переслідування російських воєнних злочинців.

Теми: ПутінРосіявійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
Усі новини...
Реклама: