Путін лютує і проводить наради на Уралі: думав, що війна триватиме 1-4 дні – джерела
Два джерела поширили подібний текст про зміст обговорення російського керівництва після невдач у ході наступу в Україні.
Джерело: естонський член європарламенту від Естонії, колишній командувач ЗС Естонії Ріго Террас з посиланням на джерело в українській розвідці, колишній депутат російської держдуми Ілля Пономарьов
Деталі: Водночас, Пономарьов у коментарях іронічно сказав, що він отримав цю інформацію від "добрих людей, яким ще не байдужа доля Росії".
Путін нібито провів уночі 26 лютого нараду в одній зі своїх резиденцій на Уралі. Він, мовляв, попросив бізнесменів не панікувати й не виїжджати з Росії. Їхні чартерні літаки не випускають з аеропортів.
Як твердять джерела, ніякого чіткого тактичного плану в росіян не було, а "все йшло своїм ходом". Кремль сподівався, що війна стане "легкою прогулянкою" і не буде тривати більше 1-4 днів, через що Путін нібито лютує.
Кремлівське керівництво шоковане тим, що російські окупаційні війська наразилися на запеклий опір українців, а також дуже засмучені значними втратами техніки й особового складу. Обговорювали на нараді зокрема втрату колони військової техніки під Харковом, де нібито загинуло майже 200 російських окупантів.
Нібито один день ведення війни з українцями обходиться російському керівництву десь у приблизно 20 мільярдів доларів. При цьому ракет та зброї стає дедалі менше, а нові надходження очікують щонайменше через 3-4 місяці.
Як кажуть джерела, ракет у російських окупантів вистачить на щонайбільше 3-4 дні, тому вони намагаються їх зберегти.
Тульський завод та два збройних завода Ротенберга ніби фізично не можуть подужати виготовити додаткову кількість зброї. Крім того, нібито в росіян немає сировини для виробництва зброї.
Раніше поставки були зі Словенії, Фінляндії та Німеччини, але зараз їх заблокували через санкційні заходи.
У російського керівництва є надія, що окупаційні війська зможуть взяти Київ та встановити своїх маріонеток, таким чином вони сподіваються заощадити на грошах, ресурсах та зброї.
Водночас вони змінили тактику та сподіваються викликати паніку серед мирного населення, а тому почали бомбардування цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків.
Нібито вони гадають, що населення захоче капітулювати, або президент Володимир Зеленський утече з Києва. Зокрема, розраховують, що першим капітулює Харків.
Крім того, в росіян ніби є проблеми з аеродромами й безпілотниками.
На противагу, після 10 днів російське керівництво не зможе вести війну далі й готове починати перемовини.
Передісторія:
- Полонені окупанти в Україні закликають своїх "побратимів" складати зброю та припиняти війну.
- Уранці 26 лютого міністр оборони Олексій Резніков сказав, що російські окупанти змінили тактику: позаяк наступ колонами техніки провалився, вони перейшли до здійснення диверсій у тилу та висадок десанту.
- Після перших двох діб ведення бойових дій в Україні окупанти зосередилися на ганебних атаках проти мирних мешканців та цивільних об’єктів. На Харківщині обстріляли пасажирський автобус, через що загинуло 5 людей. На Київщині російський снаряд влучив у житловий будинок, де загинули 3 людей. Через обстріли житлових будинків на Сумщині поранення дістали близько 70 мирних мешканців.
- Водночас у російському міноборони поширили брехливі коментарі, буцімто окупаційні війська призупинили активний наступ 25 лютого, щоби запропонувати мирні перемовини, але Україна відмовилася. Також російські окупанти зізналися, що бояться "бандер-мобілів", які застосовують проти них українські військові.
- Українські прокурори фіксують усі випадки віроломних атак проти цивільних мешканців, щоби потім формувати доказову базу для кримінального переслідування російських воєнних злочинців.