Путін лютує і проводить наради на Уралі: думав, що війна триватиме 1-4 дні – джерела

Плакат на протестах на підтримку України 26 лютого в Лондоні. Фото getty images

Два джерела поширили подібний текст про зміст обговорення російського керівництва після невдач у ході наступу в Україні.

Джерело: естонський член європарламенту від Естонії, колишній командувач ЗС Естонії Ріго Террас з посиланням на джерело в українській розвідці, колишній депутат російської держдуми Ілля Пономарьов

Деталі: Водночас, Пономарьов у коментарях іронічно сказав, що він отримав цю інформацію від "добрих людей, яким ще не байдужа доля Росії".

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Путін нібито провів уночі 26 лютого нараду в одній зі своїх резиденцій на Уралі. Він, мовляв, попросив бізнесменів не панікувати й не виїжджати з Росії. Їхні чартерні літаки не випускають з аеропортів.

Як твердять джерела, ніякого чіткого тактичного плану в росіян не було, а "все йшло своїм ходом". Кремль сподівався, що війна стане "легкою прогулянкою" і не буде тривати більше 1-4 днів, через що Путін нібито лютує.

Кремлівське керівництво шоковане тим, що російські окупаційні війська наразилися на запеклий опір українців, а також дуже засмучені значними втратами техніки й особового складу. Обговорювали на нараді зокрема втрату колони військової техніки під Харковом, де нібито загинуло майже 200 російських окупантів.

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Нібито один день ведення війни з українцями обходиться російському керівництву десь у приблизно 20 мільярдів доларів. При цьому ракет та зброї стає дедалі менше, а нові надходження очікують щонайменше через 3-4 місяці.

Як кажуть джерела, ракет у російських окупантів вистачить на щонайбільше 3-4 дні, тому вони намагаються їх зберегти.

Тульський завод та два збройних завода Ротенберга ніби фізично не можуть подужати виготовити додаткову кількість зброї. Крім того, нібито в росіян немає сировини для виробництва зброї.

Раніше поставки були зі Словенії, Фінляндії та Німеччини, але зараз їх заблокували через санкційні заходи.

У російського керівництва є надія, що окупаційні війська зможуть взяти Київ та встановити своїх маріонеток, таким чином вони сподіваються заощадити на грошах, ресурсах та зброї.

Водночас вони змінили тактику та сподіваються викликати паніку серед мирного населення, а тому почали бомбардування цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків.

Нібито вони гадають, що населення захоче капітулювати, або президент Володимир Зеленський утече з Києва. Зокрема, розраховують, що першим капітулює Харків.

Крім того, в росіян ніби є проблеми з аеродромами й безпілотниками.

На противагу, після 10 днів російське керівництво не зможе вести війну далі й готове починати перемовини.

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