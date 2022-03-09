Резніков розказав, які види техніки окупантів треба нищити
Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців із закликом знищувати техніку російських окупантів, призначену для розвідки.
Джерело: facebook-сторінка міністра
Пряма мова Резнікова: "Тисячі наших громадян вже чинять опір на тимчасово зайнятих окупантами територіях. Ваш внесок – величезний!
Постачання російських окупаційних військ паливом, боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки. Ви допомогли зберегти багато життів.
Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР".
Деталі: За його словами, українське військо буде знищувати бронетехніку та танки ворога, але ЗСУ отримають додаткову перевагу над окупантами, якщо вони втратять свої засоби РЕР і РЕБ.
Ця техніка використовується, щоби відслідковувати авіацію, безпілотники та ракети Збройних Сил України. Як пояснюють у Міноборони, без неї окупанти стануть "сліпі" і вразливі перед ракетними та авіаударами ЗСУ.
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Міністр подякував українцям, які знищували тилове забезпечення російських окупантів, позбавивши росіян палива та боєкомплекту.
Резніков поділився світлинами російської військової техніки РЕР та РЕБ, яка пересувається територією України.
Передісторія:
- Раніше 4 березня міністр Резніков звертався до українців, які опинилися на захоплених ворогом територіях, із проханням знищувати колони із тилового забезпечення.
- Президент Володимир Зеленський звертався до українців, які опинилися на захоплених територіях, із закликом гуртуватися та виганяти ворога з української землі.
- Служба безпеки поширила перехоплені розмови окупантів зі своїми рідними, в яких вони зізнаються, що опинилися в дуже скрутному становищі в Україні. Мовляв, командування кинуло їх напризволяще, і в них немає жодного постачання запасів.