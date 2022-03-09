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Резніков розказав, які види техніки окупантів треба нищити

Денис КарловськийСереда, 9 березня 2022, 19:28
Міністр оборони Резніков у Києві. Фото: пресслужба міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців із закликом знищувати техніку російських окупантів, призначену для розвідки.  

Джерело: facebook-сторінка міністра

Пряма мова Резнікова: "Тисячі наших громадян вже чинять опір на тимчасово зайнятих окупантами територіях. Ваш внесок – величезний! 

Постачання російських окупаційних військ паливом, боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки. Ви допомогли зберегти багато життів. 

Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР".

Деталі: За його словами, українське військо буде знищувати бронетехніку та танки ворога, але ЗСУ отримають додаткову перевагу над окупантами, якщо вони втратять свої засоби РЕР і РЕБ.

Ця техніка використовується, щоби відслідковувати авіацію, безпілотники та ракети Збройних Сил України. Як пояснюють у Міноборони, без неї окупанти стануть "сліпі" і вразливі перед ракетними та авіаударами ЗСУ.

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Міністр подякував українцям, які знищували тилове забезпечення російських окупантів, позбавивши росіян палива та боєкомплекту.

Резніков поділився світлинами російської військової техніки РЕР та РЕБ, яка пересувається територією України.

Різновиди російської техніки РЕР і РЕБ, які потрібно нищити
Різновиди російської техніки РЕР і РЕБ, які потрібно нищити
Фото: Міністерство оборони

Передісторія: 

  • Раніше 4 березня міністр Резніков звертався до українців, які опинилися на захоплених ворогом територіях, із проханням знищувати колони із тилового забезпечення.
  • Президент Володимир Зеленський звертався до українців, які опинилися на захоплених територіях, із закликом гуртуватися та виганяти ворога з української землі.
  • Служба безпеки поширила перехоплені розмови окупантів зі своїми рідними, в яких вони зізнаються, що опинилися в дуже скрутному становищі в Україні. Мовляв, командування кинуло їх напризволяще, і в них немає жодного постачання запасів.

Теми: РезніковокупаціяРосіяМіноборони
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