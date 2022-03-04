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У Міністерстві оборони дали українцям в окупації методичку боротьби із ворогом

Денис КарловськийП'ятниця, 4 березня 2022, 16:17
Військова вантажівка росіян з трупом окупантів біля Ситняків під Києвом 3 березня. фото: getty images

У Міністерстві оборони нагадали українцям, що опинились на тимчасово окупованих росіянами територіях, спалювати колони тилового забезпечення, а не бронетехніку ворога.

Джерело: facebook-сторінка Міноборони

Дослівно: "Частина нашої території тимчасово зайнята російським загарбником.

Українцям саме зараз час чинити тотальний народний спротив!

Що собою являє тотальний народний спротив: 

Танковий батальйон з 30 танків, що уперся в позиції наших ЗСУ, втратить 5-6 танків, але не боєздатність. 

Якщо зупинити чи знищити тилові колони, які везуть до танків боєприпаси, пальне, запасні частини, ремонтників, то батальйон стає недієздатним повністю.

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Ворожі тиловики не броньовані, охороняються солдатами без бойового досвіду і є легкою мішенню".

Деталі: У Міністерстві оборони твердять, що працюють і доволі прості засоби, як-то повалення дерев на дорогах. 

Після цього колона буде заблокована, і її можна спалити "коктейлями Молотова" і захопити полонених серед російських окупантів.

Як наполягають у міністерстві, знищення тилового забезпечення дасть змогу завершити війну за лічені дні.

Передісторія: 

  • В окупованому російськими загарбниками Мелітополі на Запоріжжі мирні мешканці четверту добу поспіль протестують, вказуючи окупантам на відомий маршрут.
  • Російські окупанти не допустили гуманітарну допомогу мирному населенню в захопленому Херсоні. Водночас на Херсонщині зник мобільний зв’язок
  • Проти ночі 4 березня російські окупанти захопили Енергодар на Запоріжжі, обстрілявши приміщення Запорізької атомної електростанції й встановивши контроль над нею..
  • На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, прийдешні дні війни будуть ще гіршими в стосунку обстрілів цивільного населення та руйнувань.

Теми: РосіявійнаокупаціяМіноборони
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