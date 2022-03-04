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У Міністерстві оборони дали українцям в окупації методичку боротьби із ворогом

Денис КарловськийП'ятниця, 4 березня 2022, 15:17
У Міністерстві оборони дали українцям в окупації методичку боротьби із ворогом
Військова вантажівка росіян з трупом окупантів біля Ситняків під Києвом 3 березня. фото: getty images

У Міністерстві оборони нагадали українцям, що опинились на тимчасово окупованих росіянами територіях, спалювати колони тилового забезпечення, а не бронетехніку ворога.

Джерело: facebook-сторінка Міноборони

Дослівно: "Частина нашої території тимчасово зайнята російським загарбником.

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Що собою являє тотальний народний спротив: 

Танковий батальйон з 30 танків, що уперся в позиції наших ЗСУ, втратить 5-6 танків, але не боєздатність. 

ВІДЕО ДНЯ

Якщо зупинити чи знищити тилові колони, які везуть до танків боєприпаси, пальне, запасні частини, ремонтників, то батальйон стає недієздатним повністю.

Ворожі тиловики не броньовані, охороняються солдатами без бойового досвіду і є легкою мішенню".

Деталі: У Міністерстві оборони твердять, що працюють і доволі прості засоби, як-то повалення дерев на дорогах. 

Після цього колона буде заблокована, і її можна спалити "коктейлями Молотова" і захопити полонених серед російських окупантів.

Як наполягають у міністерстві, знищення тилового забезпечення дасть змогу завершити війну за лічені дні.

Передісторія: 

  • В окупованому російськими загарбниками Мелітополі на Запоріжжі мирні мешканці четверту добу поспіль протестують, вказуючи окупантам на відомий маршрут.
  • Російські окупанти не допустили гуманітарну допомогу мирному населенню в захопленому Херсоні. Водночас на Херсонщині зник мобільний зв’язок
  • Проти ночі 4 березня російські окупанти захопили Енергодар на Запоріжжі, обстрілявши приміщення Запорізької атомної електростанції й встановивши контроль над нею..
  • На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, прийдешні дні війни будуть ще гіршими в стосунку обстрілів цивільного населення та руйнувань.

Теми: РосіявійнаокупаціяМіноборони
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