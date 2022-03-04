У Міністерстві оборони дали українцям в окупації методичку боротьби із ворогом

Військова вантажівка росіян з трупом окупантів біля Ситняків під Києвом 3 березня. фото: getty images

У Міністерстві оборони нагадали українцям, що опинились на тимчасово окупованих росіянами територіях, спалювати колони тилового забезпечення, а не бронетехніку ворога.

Джерело: facebook-сторінка Міноборони

Дослівно: "Частина нашої території тимчасово зайнята російським загарбником.

Українцям саме зараз час чинити тотальний народний спротив!

Що собою являє тотальний народний спротив:

Танковий батальйон з 30 танків, що уперся в позиції наших ЗСУ, втратить 5-6 танків, але не боєздатність.

Якщо зупинити чи знищити тилові колони, які везуть до танків боєприпаси, пальне, запасні частини, ремонтників, то батальйон стає недієздатним повністю.

Ворожі тиловики не броньовані, охороняються солдатами без бойового досвіду і є легкою мішенню".

Деталі: У Міністерстві оборони твердять, що працюють і доволі прості засоби, як-то повалення дерев на дорогах.

Після цього колона буде заблокована, і її можна спалити "коктейлями Молотова" і захопити полонених серед російських окупантів.

Як наполягають у міністерстві, знищення тилового забезпечення дасть змогу завершити війну за лічені дні.

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