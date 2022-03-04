У Міністерстві оборони дали українцям в окупації методичку боротьби із ворогом
У Міністерстві оборони нагадали українцям, що опинились на тимчасово окупованих росіянами територіях, спалювати колони тилового забезпечення, а не бронетехніку ворога.
Джерело: facebook-сторінка Міноборони
Дослівно: "Частина нашої території тимчасово зайнята російським загарбником.
Українцям саме зараз час чинити тотальний народний спротив!
Що собою являє тотальний народний спротив:
Танковий батальйон з 30 танків, що уперся в позиції наших ЗСУ, втратить 5-6 танків, але не боєздатність.
Якщо зупинити чи знищити тилові колони, які везуть до танків боєприпаси, пальне, запасні частини, ремонтників, то батальйон стає недієздатним повністю.
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Ворожі тиловики не броньовані, охороняються солдатами без бойового досвіду і є легкою мішенню".
Деталі: У Міністерстві оборони твердять, що працюють і доволі прості засоби, як-то повалення дерев на дорогах.
Після цього колона буде заблокована, і її можна спалити "коктейлями Молотова" і захопити полонених серед російських окупантів.
Як наполягають у міністерстві, знищення тилового забезпечення дасть змогу завершити війну за лічені дні.
Передісторія:
- В окупованому російськими загарбниками Мелітополі на Запоріжжі мирні мешканці четверту добу поспіль протестують, вказуючи окупантам на відомий маршрут.
- Російські окупанти не допустили гуманітарну допомогу мирному населенню в захопленому Херсоні. Водночас на Херсонщині зник мобільний зв’язок.
- Проти ночі 4 березня російські окупанти захопили Енергодар на Запоріжжі, обстрілявши приміщення Запорізької атомної електростанції й встановивши контроль над нею..
- На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, прийдешні дні війни будуть ще гіршими в стосунку обстрілів цивільного населення та руйнувань.