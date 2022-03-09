В усій Київській області запровадили комендантську годину
На всій території Київської області запроваджено комендантську годину з 20 години 9 березня до 7 ранку 10 березня.
Джерело: сайт Київської військової обласної адміністрації з коментарем голови Олексія Кулеби
Пряма мова Кулеби: "Ми продовжуємо боротися за Україну та рідні домівки. На території громад Київщини йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля безпеки мешканців регіону".
Деталі: У цей час заборонено перебувати на вулиці без спеціального дозволу від військового коменданта та посвідчення особи.
Порушників має право зупинити патруль та з’ясувати, чому людина перебуває на вулиці без дозволу.
Також закликали усіх мешканців дотримуватися світломаскувального режиму в тему добу (зашторювати вікна, вимикати вуличне освітлення та мінімізувати внутрішнж світло в будинках).
Передісторія:
- 9 березня в ході евакуації мирного населення передмість столиці – Ірпеня, Бучі та Гостомеля, російські окупанти порушили домовленості й відкрили вогонь, вбивши одного поліцейського. Увечері евакуйоване населення вдалося довезти до залізничного вокзалу в Києві.
- Російські окупанти чинять мародерство в покинутих домівках, вбивають і ґвалтують мирних мешканців у містах та селах Київщини.
- Увечері 8 березня російські загарбники здійснили ракетний удар по військовій частині в Борисполі під Києвом.