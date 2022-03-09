Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В усій Київській області запровадили комендантську годину

Денис КарловськийСереда, 9 березня 2022, 19:01
В усій Київській області запровадили комендантську годину
Українські захисники вартують дорогу. Фото: Макс Левін

На всій території Київської області запроваджено комендантську годину з 20 години 9 березня до 7 ранку 10 березня.  

Джерело: сайт Київської військової обласної адміністрації з коментарем голови Олексія Кулеби

Пряма мова Кулеби: "Ми продовжуємо боротися за Україну та рідні домівки. На території громад Київщини йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля безпеки мешканців регіону".

Реклама:

Деталі: У цей час заборонено перебувати на вулиці без спеціального дозволу від військового коменданта та посвідчення особи.

Порушників має право зупинити патруль та з’ясувати, чому людина перебуває на вулиці без дозволу.

Також закликали усіх мешканців дотримуватися світломаскувального режиму в тему добу (зашторювати вікна, вимикати вуличне освітлення та мінімізувати внутрішнж світло в будинках).

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 9 березня в ході евакуації мирного населення передмість столиці – Ірпеня, Бучі та Гостомеля, російські окупанти порушили домовленості й відкрили вогонь, вбивши одного поліцейського. Увечері евакуйоване населення вдалося довезти до залізничного вокзалу в Києві.
  • Російські окупанти чинять мародерство в покинутих домівках, вбивають і ґвалтують мирних мешканців у містах та селах Київщини.
  • Увечері 8 березня російські загарбники здійснили ракетний удар по військовій частині в Борисполі під Києвом.

Теми: Київська областьРосіявійнаВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Київська область
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Останні новини
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: