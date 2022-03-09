Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

90% українців вважають, що НАТО повинне закрити небо над Україною 

Денис КарловськийСереда, 9 березня 2022, 21:44
90% українців вважають, що НАТО повинне закрити небо над Україною 
Прапори України і НАТО. фото: пресслужба МЗС України

90% українців вважають, що українська влада повинна продовжувати тиснути на Північноатлантичний альянс із вимогою запровадити "безпольотну зону" в небі над Україною.  

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 8-9 березня

Деталі: На противагу, 7% українців вважають, що українській владі не слід тиснути НАТО стосовно закритого неба.

Реклама:

Половина українців (50%) вірять, що НАТО закриє небо над Україною. Водночас із них лише 19% переконані, що це станеться найближчим часом, а 31% вважає, що це станеться дещо пізніше.

43% опитаних не вірять, що Альянс ухвалить таке рішення.

Крім того, 79% жителів України вважають, що зволікання НАТО із цим рішення пов’язане зі страхом прямого військового конфлікту з Росією.

ВІДЕО ДНЯ

Ще 12% переконані, що Альянс просто не хоче псувати відносини з Росією.

 
Інфографіка: рейтинг

Передісторія: 

  • На зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі 4 березня Альянс відмовився "закривати" небо над Україною. 
  • Президент Володимир Зеленський жорстко розкритикував Альянс увечері 4 березня, сказавши, що провина за загибель мирного населення України, включно з дітьми, лежить також і на керівництві Північноатлантичного альянсу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що українці розчаровані неспроможність НАТО бути сильним військовим союзом, здатним до захисту світу від війни.
  • Путін пригрозив 5 березня, що будь-які спроби запровадити безпольотну зону в небі над Україною він буде вважати як участь цієї країни в збройному конфлікті з Росією.
  • Раніше словацькі військові діячі пояснили, що стоїть на заваді Альянсу в запровадженні безпольотної зони в небі над Україною. Зокрема, немає можливості використовувати військові аеродроми України для розміщення складної інфраструктури.
  • Перша леді Олена Зеленська звернулася 8 березня до журналістів світових медіа та урядів з проханням закрити небо над Україною через загибель дітей та мирних мешканців внаслідок ракетних та авіаційних ударів російських військ. 9 березня президент Володимир Зеленський вкотре попросив НАТО закрити небо над Україною після авіаудару російських окупантів по пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі.

Теми: опитуванняНАТОРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
опитування
Кожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування
За пів року зросла частка українців, які орієнтуються на тривалу війну
Переважна більшість українців вірять у хороше майбутнє України
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: