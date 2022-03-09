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90% українців вважають, що НАТО повинне закрити небо над Україною 

Денис КарловськийСереда, 9 березня 2022, 22:44
Прапори України і НАТО. фото: пресслужба МЗС України

90% українців вважають, що українська влада повинна продовжувати тиснути на Північноатлантичний альянс із вимогою запровадити "безпольотну зону" в небі над Україною.  

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 8-9 березня

Деталі: На противагу, 7% українців вважають, що українській владі не слід тиснути НАТО стосовно закритого неба.

Половина українців (50%) вірять, що НАТО закриє небо над Україною. Водночас із них лише 19% переконані, що це станеться найближчим часом, а 31% вважає, що це станеться дещо пізніше.

43% опитаних не вірять, що Альянс ухвалить таке рішення.

Крім того, 79% жителів України вважають, що зволікання НАТО із цим рішення пов’язане зі страхом прямого військового конфлікту з Росією.

Ще 12% переконані, що Альянс просто не хоче псувати відносини з Росією.

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Інфографіка: рейтинг

Передісторія: 

  • На зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі 4 березня Альянс відмовився "закривати" небо над Україною. 
  • Президент Володимир Зеленський жорстко розкритикував Альянс увечері 4 березня, сказавши, що провина за загибель мирного населення України, включно з дітьми, лежить також і на керівництві Північноатлантичного альянсу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що українці розчаровані неспроможність НАТО бути сильним військовим союзом, здатним до захисту світу від війни.
  • Путін пригрозив 5 березня, що будь-які спроби запровадити безпольотну зону в небі над Україною він буде вважати як участь цієї країни в збройному конфлікті з Росією.
  • Раніше словацькі військові діячі пояснили, що стоїть на заваді Альянсу в запровадженні безпольотної зони в небі над Україною. Зокрема, немає можливості використовувати військові аеродроми України для розміщення складної інфраструктури.
  • Перша леді Олена Зеленська звернулася 8 березня до журналістів світових медіа та урядів з проханням закрити небо над Україною через загибель дітей та мирних мешканців внаслідок ракетних та авіаційних ударів російських військ. 9 березня президент Володимир Зеленський вкотре попросив НАТО закрити небо над Україною після авіаудару російських окупантів по пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі.

Теми: опитуванняНАТОРосіявійна
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