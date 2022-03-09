90% українців вважають, що НАТО повинне закрити небо над Україною
90% українців вважають, що українська влада повинна продовжувати тиснути на Північноатлантичний альянс із вимогою запровадити "безпольотну зону" в небі над Україною.
Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 8-9 березня
Деталі: На противагу, 7% українців вважають, що українській владі не слід тиснути НАТО стосовно закритого неба.
Половина українців (50%) вірять, що НАТО закриє небо над Україною. Водночас із них лише 19% переконані, що це станеться найближчим часом, а 31% вважає, що це станеться дещо пізніше.
43% опитаних не вірять, що Альянс ухвалить таке рішення.
Крім того, 79% жителів України вважають, що зволікання НАТО із цим рішення пов’язане зі страхом прямого військового конфлікту з Росією.
Ще 12% переконані, що Альянс просто не хоче псувати відносини з Росією.
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Передісторія:
- На зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі 4 березня Альянс відмовився "закривати" небо над Україною.
- Президент Володимир Зеленський жорстко розкритикував Альянс увечері 4 березня, сказавши, що провина за загибель мирного населення України, включно з дітьми, лежить також і на керівництві Північноатлантичного альянсу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що українці розчаровані неспроможність НАТО бути сильним військовим союзом, здатним до захисту світу від війни.
- Путін пригрозив 5 березня, що будь-які спроби запровадити безпольотну зону в небі над Україною він буде вважати як участь цієї країни в збройному конфлікті з Росією.
- Раніше словацькі військові діячі пояснили, що стоїть на заваді Альянсу в запровадженні безпольотної зони в небі над Україною. Зокрема, немає можливості використовувати військові аеродроми України для розміщення складної інфраструктури.
- Перша леді Олена Зеленська звернулася 8 березня до журналістів світових медіа та урядів з проханням закрити небо над Україною через загибель дітей та мирних мешканців внаслідок ракетних та авіаційних ударів російських військ. 9 березня президент Володимир Зеленський вкотре попросив НАТО закрити небо над Україною після авіаудару російських окупантів по пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі.