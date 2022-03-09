90% українців вважають, що НАТО повинне закрити небо над Україною 

90% українців вважають, що українська влада повинна продовжувати тиснути на Північноатлантичний альянс із вимогою запровадити "безпольотну зону" в небі над Україною.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 8-9 березня

Деталі: На противагу, 7% українців вважають, що українській владі не слід тиснути НАТО стосовно закритого неба.

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Половина українців (50%) вірять, що НАТО закриє небо над Україною. Водночас із них лише 19% переконані, що це станеться найближчим часом, а 31% вважає, що це станеться дещо пізніше.

43% опитаних не вірять, що Альянс ухвалить таке рішення.

Крім того, 79% жителів України вважають, що зволікання НАТО із цим рішення пов’язане зі страхом прямого військового конфлікту з Росією.

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Ще 12% переконані, що Альянс просто не хоче псувати відносини з Росією.

Інфографіка: рейтинг

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