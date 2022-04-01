У Зоні відчуження помітили ворожий танк: рухався до Чорнобиля
Вранці 1 квітня у Зоні відчуження помітили російський танк – він рухався у напрямку Чорнобиля.
Джерело: Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" у Facebook
Дослівно держпідприємство: "О 7 годині ранку 1 квітня на території зони відчуження, прилеглій до адмінбудівель ("Острів"), було зафіксовано переміщення однієї одиниці важкої військової техніки, а саме танку, який рухався у напрямку міста Чорнобиля".
Деталі: Повідомляється, що наразі радіаційний стан на майданчику ЧАЕС – без змін.
Параметри обладнання, яке контролюються, знаходяться в межах, визначених технологічним регламентом. А персонал, який знаходиться на зміні з 20 березня, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку.
У держпідприємстві нагадали, що 31 березня близько 20:00 російські окупанти покинули територію Чорнобильської АЕС. Шляхи доступу на промисловий майданчик взяв під контроль персонал станції.
Передісторія:
- 31 березня Енергоатом повідомив, що російські окупанти збираються залишити Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.
- Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію у перший день війни, 24 лютого. Персонал став заручником окупантів, бо росіяни не давали провести ротацію, втома працівників загрожувала безпеці на законсервованій ЧАЕС.
- Російські окупанти, які без захисту проїхали територією Рудого лісу в Чорнобильській зоні, підняли радіоактивний пил.
- У "Енергоатомі" повідомили, що російські загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.