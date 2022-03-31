Опромінені росіяни збираються покинути Чорнобиль і Славутич – Енергоатом
Російські окупанти збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.
Джерело: Енергоатом
Дослівно: "Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.
Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.
Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів".
Деталі: Енергоатом також повідомляє, що підтвердилася інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які росіяни будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.
Відзначається, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби: "Серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти".
Наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич.
Крім того, окупанти склали і підписали "Акт прийому та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції".
У цьому акті озброєнні російські військові написали, що персонал станції до них немає претензій і усі ці дні блокади та полону вони їх "охороняли".
Передісторія:
- У "Енергоатомі" повідомили, що російські загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.
- Російські окупанти без захисту проїхали територією Рудого лісу в Чорнобильській зоні, піднявши радіоактивний пил.
- 26 березня Міндовкілля повідомило, що у зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС виявлено 31 осередок пожеж на загальній площі 10 111 га, підвищується радіоактивне забруднення.
- Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію у перший день війни, 24 лютого. Персонал став заручником окупантів, бо росіяни не давали провести ротацію, а втома працівників загрожує безпеці на законсервованій ЧАЕС.