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Опромінені росіяни збираються покинути Чорнобиль і Славутич – Енергоатом

Мазуренко Альона Четвер, 31 березня 2022, 18:22
САРКОФАГ НАД ЧЕТВЕРТИМ БЛОКОМ ЧАЕС. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ GETTY IMAGES

Російські окупанти збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.

Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.

Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів".

Деталі: Енергоатом також повідомляє, що підтвердилася інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які росіяни будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

Відзначається, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби: "Серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти".

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Наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич.

Крім того, окупанти склали і підписали "Акт прийому та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції".

У цьому акті озброєнні російські військові написали, що персонал станції до них немає претензій і усі ці дні блокади та полону вони їх "охороняли".

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Теми: ЧАЕСЧорнобильвійнаРосія
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