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Біля Мінська помітили довгу колону техніки із системами С-300 в напрямку України

П'ятниця, 1 квітня 2022, 22:27
напрям руху колони. мапа: google maps

Очевидці помітили колону з приблизно 50 одиниць військової техніки збройних сил Білорусі разом із щонайменше чотирма ЗРК С-300, яка стояла на трасі в напрямку кордону з Україною.

Джерело: MotolkoHelp

Деталі: Очевидці зауважили близько 20 години (за мінським часом), що на трасі Р-23 в напрямку з Мінська до Слуцька стояла колона військової техніки збройних сил Білорусі.

Перед цим близько 17:30 частину цієї великиї колони бачили біля села Михановичі на околицях Мінська. У її складі, окрім С-300, помітили вантажівки МАЗ та радіолокаційний комплекс 5Н66 для виявлення об'єктів на низькій висоті.

Дві колони з’єднали в одну. Відео, яким очевидці поділилися зі сторінкою журналіста Антона Мотолько, зробили на перетині трас Р-23 і М1. 

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На відео можна зауважити щонайменше чотири комплекси С-300.

Вони припускають, що колона рушить з місця вночі, аби менше очевидців могли зняти її переміщення.

Довідково: С-300 – це зенітно-ракетні комплекси середнього радіуса дії, які виготовляли в СРСР. Українська влада зокрема сподівається отримати ці комплекси від країн-членів Північноатлантичного альянсу, насамперед від Словаччини.

Передісторія: 

  • Міністерство оборони України повідомило 1 квітня, що поблизу Гомеля російське командування розміщує ракетні комплекси.
  • Водночас 31 березня очевидці помітили, як близько 100 одиниць російської техніки виїжджали з боку українського кордону вглиб території Білорусі.
  • 30 березня журналісти продовжували фіксувати пересування колон російських військових машин уздовж білорусько-українського кордону, зокрема комплексів "Точка-У".
  • КДБ Білорусі почало затримання співробітників залізниці, які керували ешелонами з російською технікою.

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