Біля Мінська помітили довгу колону техніки із системами С-300 в напрямку України

Очевидці помітили колону з приблизно 50 одиниць військової техніки збройних сил Білорусі разом із щонайменше чотирма ЗРК С-300, яка стояла на трасі в напрямку кордону з Україною.

Джерело: MotolkoHelp

Деталі: Очевидці зауважили близько 20 години (за мінським часом), що на трасі Р-23 в напрямку з Мінська до Слуцька стояла колона військової техніки збройних сил Білорусі.

Перед цим близько 17:30 частину цієї великиї колони бачили біля села Михановичі на околицях Мінська. У її складі, окрім С-300, помітили вантажівки МАЗ та радіолокаційний комплекс 5Н66 для виявлення об'єктів на низькій висоті.

17:30 A column of military equipment was seen near Mikhanovichy (Minsk district), moving towards the Mikhanovichy- Hatava intersection. The equipment includes S-300 missile systems and technical supply to it, MAZ trucks, 5N66 low altitude detection radar, and F52 container. 1/2 pic.twitter.com/S3dqy41TmT

Дві колони з’єднали в одну. Відео, яким очевидці поділилися зі сторінкою журналіста Антона Мотолько, зробили на перетині трас Р-23 і М1.

На відео можна зауважити щонайменше чотири комплекси С-300.

Вони припускають, що колона рушить з місця вночі, аби менше очевидців могли зняти її переміщення.

20:00

A column of Belarusian equipment was seen on the R-23 highway in the direction of Slutsk. There were ~50 units, incl. S-300 missile systems.

These are two columns joint into one. The vehicles were seen in the Minsk district near the interchange of M1 and R-23 highways.

1/2 pic.twitter.com/WlR51zwgCr