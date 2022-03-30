Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі біля кордону з Україною рухалися російські "Точки-У", БТРи та "КамАзи" з літерою "V"

Ірина БалачукСереда, 30 березня 2022, 14:42
Скриншот з відео

30 березня по території Білорусі неподалік від кордону з Україною продовжують рухатися колони російської військової техніки з позначками "V", зокрема переміщуються "Точки-У", БТРи, "Тигри", "КамАЗи" та бензовози.

Джерело: білоруський журналіст і фотограф, засновник проєкту MotolkoHelp Антон Мотолько у Twitter

Деталі: Вранці колона військових автобусів ПАЗ ЗС РФ з позначкою "V" рухалася з Річиці в напрямку Калинковичів (Гомельська область) трасою М10.

Також вранці помітили кілька колон "КамАЗів" Збройних сил Росії з позначкою "V": 6 "КамАЗів" звернули з траси R31 у бік Калинковичів, ще 6 – рухалася з Калинковичів у бік Річиці по трасі М10, кілька колон російських "КамАЗів" з позначкою "V" рухалася в бік Калинковичів трасою М10.

Колона російської техніки з відмітками "V" рухалася з Річиці в бік Гомеля по трасі М10. У ній було щонайменше 8 "Точка-У", кілька БТР-82а, близько 9 вантажівок "КамАЗ" (деякі з них перевозили ракети "Точка-У"), автомобіль зв’язку та кран.

Велика колона з близько 50 вантажівок "КамАЗ", бензовозів та "Уралів" Збройних сил РФ з позначкою "V" рухалася трасою М1, потім звернула на трасу М4 у бік Мінська.

ВІДЕО ДНЯ

По трасі Р-148 від Єльська в бік Лельчиць рухалася колона з понад 10 одиниць техніки з позначками "V". У ній були вантажівки "КамАЗ" з ємностями для води, вантажівки "Урал". На багатьох автомобілях були соснові гілки.

З траси М8 на трасу М10 у бік Річиці рухалася колона російської військової техніки з відмітками "V" та прапорами Росії та ВДВ – у ній були бронеавтомобілі "Тигр", вантажівки "КамАЗ" і "Урал" (старі та нові), бензовози та медичні автомобілі.

Також вранці 30 березня в Новобілицькому районі Гомеля була помічена колона БМД-4М, БТР-МД і БТР-Д ЗС РФ зі знаками "V" і прапорами ВДВ РФ.

Близько обіду велику колону з понад 12 вантажівок "Урал" без розпізнавальних знаків помітили на трасі М10 – вона рухалася у бік Річиці. Автомобілі мали російські номери.

Ще одна колона Збройних сил РФ рухалася з Бобруйська в бік Мінська трасою М5. У ній було 14 "КамАЗів" та бензовоз із позначками "V".

Також повідомляється, що до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини прибуло близько 7 медичних автобусів ПАЗ. У них були люди. Мотолько зазначає, що до  цього центру регулярно привозять російських військових.

Що було раніше: Після раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, росіяни заявили, що буцімто "кардинально скоротять" наступ своїх окупаційних військ на чернігівському та київському напрямках.

Журналісти і волонтери регулярно фіксують переміщення російської техніки територією Білорусі. 

Теми: БілорусьРосіявійнаУкраїна
Головне сьогодні

ВІДЕОЗеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу, щоби побачити наслідки їхньої співпраці з Путіним

На Донбасі найближчим часом чекають важких боїв з росіянами – Данілов

Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів

З Київщини на експертизу вивезли 410 тіл цивільних – Венедіктова

Макрон та Шольц розповіли, що думають про трагедію в Бучі

Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ

Усі новини...
Білорусь
Генштаб: Білорусь поводиться як країна-агресор у відносинах з Україною
Росія ховає бійців сотнями і має проблеми з військовою технікою – зведення ЗСУ
Влада Білорусі заборонила вивозити деякі крупи, борошно і макарони
Останні новини
23:36
Молдова оголошує день жалоби за загиблими в Україні
22:56
Після розголосу про звірства РФ у Бучі росіяни наввипередки скликають Радбез ООН
22:53
оновленоУ Тернополі пролунав вибух
22:43
Обстріл Слобідського району Харкова: 7 загиблих, 34 поранених
22:40
Від російських окупантів звільнили три села, важливих для деблокади Чернігова
22:35
В уряді Німеччини закликали обговорити ембарго на російський газ
22:32
Депутат "Слуги народу" виїхав за кордон: у партії кажуть, що з гуманітарною місією
22:30
Сили ООС у неділю знищили 43 військових автомобіля РФ і міномет
22:23
Гумкоридорами в неділю евакуювали майже 2700 людей
22:06
Потрібні санкції, що дійсно працюють – прем’єр Польщі вимагає термінового скликання Євроради
Усі новини...