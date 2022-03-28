Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На білоруській залізниці КДБ затримує працівників – ЗМІ

Денис КарловськийПонеділок, 28 березня 2022, 20:47
На білоруській залізниці КДБ затримує працівників – ЗМІ
Фото ілюстративне: unsplash

За даними журналістів, білоруське КДБ затримує та перевіряє співробітників деяких підрозділів залізниці, насамперед у Гомелі.

Джерело: MotolkoHelp з посиланням на профспілку залізничників Білорусі

Деталі: 28 березня силовики затримали прямо в приміщенні залізничного депо в Гомелі одного з водіїв локомотивів. Згодом профспілка дізналась, що він заарештований.

Реклама:

27 березня були затримані три помічники водіїв у Гомелі.

Профспілка повідомляє про перевірки і затримання співробітників також в інших підрозділах білоруської залізниці.

За словами співрозмовників журналістів, КДБ занепокоєне безпекою перевезень підрозділів окупаційних військ РФ на білоруській залізниці. Тому "чистки" можуть стосуватися, передовсім, співробітників, що мають доступ до таємної інформації, та операторів залізничного руху.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 27 березня Генштаб повідомляв, що російське командування проводить ротацію підрозділів окупаційних військ, яких відводять з України, та перекидають туди свої резерви.
  • Раніше в Білорусі почали затримувати громадян, що ведуть фото- та відеозйомку переміщення російської військової техніки.
  • Представники лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської повідомляли, що білоруські партизани ведуть "рейкову війну", перешкоджаючи перевезенню російської техніки на білоруській залізниці.

Теми: БілорусьзалізницявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: