На білоруській залізниці КДБ затримує працівників – ЗМІ
За даними журналістів, білоруське КДБ затримує та перевіряє співробітників деяких підрозділів залізниці, насамперед у Гомелі.
Джерело: MotolkoHelp з посиланням на профспілку залізничників Білорусі
Деталі: 28 березня силовики затримали прямо в приміщенні залізничного депо в Гомелі одного з водіїв локомотивів. Згодом профспілка дізналась, що він заарештований.
27 березня були затримані три помічники водіїв у Гомелі.
Профспілка повідомляє про перевірки і затримання співробітників також в інших підрозділах білоруської залізниці.
За словами співрозмовників журналістів, КДБ занепокоєне безпекою перевезень підрозділів окупаційних військ РФ на білоруській залізниці. Тому "чистки" можуть стосуватися, передовсім, співробітників, що мають доступ до таємної інформації, та операторів залізничного руху.
Передісторія:
- 27 березня Генштаб повідомляв, що російське командування проводить ротацію підрозділів окупаційних військ, яких відводять з України, та перекидають туди свої резерви.
- Раніше в Білорусі почали затримувати громадян, що ведуть фото- та відеозйомку переміщення російської військової техніки.
- Представники лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської повідомляли, що білоруські партизани ведуть "рейкову війну", перешкоджаючи перевезенню російської техніки на білоруській залізниці.