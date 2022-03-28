Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На білоруській залізниці КДБ затримує працівників – ЗМІ

Денис КарловськийПонеділок, 28 березня 2022, 20:47
Фото ілюстративне: unsplash

За даними журналістів, білоруське КДБ затримує та перевіряє співробітників деяких підрозділів залізниці, насамперед у Гомелі.

Джерело: MotolkoHelp з посиланням на профспілку залізничників Білорусі

Деталі: 28 березня силовики затримали прямо в приміщенні залізничного депо в Гомелі одного з водіїв локомотивів. Згодом профспілка дізналась, що він заарештований.

27 березня були затримані три помічники водіїв у Гомелі.

Профспілка повідомляє про перевірки і затримання співробітників також в інших підрозділах білоруської залізниці.

За словами співрозмовників журналістів, КДБ занепокоєне безпекою перевезень підрозділів окупаційних військ РФ на білоруській залізниці. Тому "чистки" можуть стосуватися, передовсім, співробітників, що мають доступ до таємної інформації, та операторів залізничного руху.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 березня Генштаб повідомляв, що російське командування проводить ротацію підрозділів окупаційних військ, яких відводять з України, та перекидають туди свої резерви.
  • Раніше в Білорусі почали затримувати громадян, що ведуть фото- та відеозйомку переміщення російської військової техніки.
  • Представники лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської повідомляли, що білоруські партизани ведуть "рейкову війну", перешкоджаючи перевезенню російської техніки на білоруській залізниці.

Теми: БілорусьзалізницявійнаРосія
Головне сьогодні

оновленоЗведення Генштабу: Росіяни почали мобілізувати своїх військових у Придністров’ї

РФ завдала ракетних ударів по Полтаві і Кременчуку

NYT: Вперше за час війни США допоможуть передати Україні танки

Хто пішов у "гауляйтери", робіть собі прописку в Ростові – Зеленський

Удар по Бєлгороду, ймовірно, ускладнить для РФ атаки на Харків – розвідка Британії

У Сербії спалахнув скандал через продаж зброї Україні

Усі новини...
Білорусь
Росія переміщує частину військ у Білорусь - зведення Генштабу
Російські військові в Білорусі обмінюють паливо і провізію на спиртне – штаб
Деякі генерали і члени Радбезу Білорусі хочуть вступити у війну – Генштаб ЗСУ
Останні новини
10:32
Україна вперше збила російський вертоліт британським ПЗРК Starstreak – ЗМІ
10:29
Федоров розповів про нові санкції, які ввели технологічні компанії проти Росії
10:08
2 квітня працюватиме 7 гумкоридорів
09:56
Для викрадених українців Vodafone зробив дзвінки у посольства безкоштовними
09:55
Російські олігархи ховають своє майно від санкцій – прокуратура США
09:52
Росіяни пошкодили у Києві 154 житлові будинки та 71 навчальний заклад
09:42
відеоДесантники знищили 2 російські вертольоти: вполювали з "Корсара"
09:21
Михайло Дубинянський: Якщо завтра мир
09:05
Ніч у регіонах: ракетні удари по Полтаві, Дніпру й Кривому Рогу, "гаряче" на сході і півдні
08:54
Дніпропетровщина: ракети влучили в АЗС і інший об’єкт, двоє поранених
Усі новини...