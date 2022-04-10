Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Bloomberg: У НАТО думають вчити українських військових використовувати сучасну зброю

Неділя, 10 квітня 2022, 01:40

Деякі країни НАТО можуть почати вчити українських військовослужбовців за кордоном обслуговувати та використовувати сучасну зброю зразків Альянсу.

Джерело: джерела Bloomberg

Деталі: За словами одного з джерел, ціль полягає в тому, щоб допомогти Україні поступово перейти до сучасної техніки стандартів НАТО від зброї радянських часів.

Реклама:

Зазначається, що східні держави НАТО ризикують у якийсь момент залишитись без обладнання радянського виробництва. Словаччина передає Україні зенітно-ракетний комплекс С-300 російського виробництва, хоча у свою чергу тепер отримає від США систему протиракетної оборони Patriot.

Як повідомляється, така допомога, ймовірно, приверне увагу Москви. У Bloomberg нагадують, що минулого місяця росіяни випустили  ракети по Міжнародному миротворчому та безпековому центрі у селі Старичі Яворівського району Львівської області поблизу Польщі, де США та інші країни раніше тренували українські сили.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що  Україні необхідна сучасна зброя, яку використовують країни НАТО, замість радянської - попри те, що раніше Україна просила зброю саме радянських зразків, оскільки вона може одразу йти у бій, і українські військові можуть її використовувати. 
  • Повідомлялося, що потрібної радянської зброї небагато, часто вона у неналежному стані і для неї недостатньо боєприпасів.
  • Водночас техніки, виготовленої за стандартами НАТО достатньо і вона забезпечена боєприпасами. Передати цю зброю зможе багато країн у різний спосіб. Також, якщо Україна отримає нову зброю, це буде потужний сигнал Росії і підвищить взаємосумісність української армії з арміями країн Європи. 

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: