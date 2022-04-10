Bloomberg: У НАТО думають вчити українських військових використовувати сучасну зброю

Деякі країни НАТО можуть почати вчити українських військовослужбовців за кордоном обслуговувати та використовувати сучасну зброю зразків Альянсу.

Джерело: джерела Bloomberg

Деталі: За словами одного з джерел, ціль полягає в тому, щоб допомогти Україні поступово перейти до сучасної техніки стандартів НАТО від зброї радянських часів.

Зазначається, що східні держави НАТО ризикують у якийсь момент залишитись без обладнання радянського виробництва. Словаччина передає Україні зенітно-ракетний комплекс С-300 російського виробництва, хоча у свою чергу тепер отримає від США систему протиракетної оборони Patriot.

Як повідомляється, така допомога, ймовірно, приверне увагу Москви. У Bloomberg нагадують, що минулого місяця росіяни випустили ракети по Міжнародному миротворчому та безпековому центрі у селі Старичі Яворівського району Львівської області поблизу Польщі, де США та інші країни раніше тренували українські сили.

Що передувало:

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні необхідна сучасна зброя, яку використовують країни НАТО, замість радянської - попри те, що раніше Україна просила зброю саме радянських зразків, оскільки вона може одразу йти у бій, і українські військові можуть її використовувати.

Повідомлялося, що потрібної радянської зброї небагато, часто вона у неналежному стані і для неї недостатньо боєприпасів.

Водночас техніки, виготовленої за стандартами НАТО достатньо і вона забезпечена боєприпасами. Передати цю зброю зможе багато країн у різний спосіб. Також, якщо Україна отримає нову зброю, це буде потужний сигнал Росії і підвищить взаємосумісність української армії з арміями країн Європи.