Bloomberg: В НАТО думают учить украинских военных использовать современное оружие

Некоторые страны НАТО могут начать учить украинских военнослужащих за границей обслуживать и использовать современное оружие образцов Альянса.

Источник: источники Bloomberg

Детали: По словам одного из источников, цель состоит в том, чтобы помочь Украине постепенно перейти к современной технике стандартов НАТО от оружия советских времен.

Отмечается, что восточные государства НАТО рискуют в какой-то момент остаться без оборудования советского производства. Словакия передает Украине зенитно-ракетный комплекс С-300 российского производства, хотя теперь получит от США систему противоракетной обороны Patriot.

Как сообщается, подобная помощь, вероятно, привлечет внимание Москвы. В Bloomberg напоминают, что в прошлом месяце россияне выпустили ракеты по Международному миротворческому и центру безопасности в селе Старичи Яворивского района Львовской области вблизи Польши, где США и другие страны ранее тренировали украинские силы.

Что предшествовало:

Накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине необходимо современное оружие, которое используют страны НАТО, вместо советского - несмотря на то, что ранее Украина просила оружие именно советских образцов, поскольку оно может сразу идти в бой, и украинские военные могут его использовать.

Сообщалось, что нужного советского оружия немного, часто оно в неположенном состоянии и для него недостаточно боеприпасов.

В то же время техники, изготовленной по стандартам НАТО, достаточно и она снабжена боеприпасами. Передать это оружие сможет много стран разными способами. Также, если Украина получит новое оружие, это будет мощный сигнал России и это повысит взаимосовместимость украинской армии с армиями стран Европы.