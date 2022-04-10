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Bloomberg: В НАТО думают учить украинских военных использовать современное оружие

Воскресенье, 10 апреля 2022, 01:40

Некоторые страны НАТО могут начать учить украинских военнослужащих за границей обслуживать и использовать современное оружие образцов Альянса.

Источник: источники Bloomberg

Детали: По словам одного из источников, цель состоит в том, чтобы помочь Украине постепенно перейти к современной технике стандартов НАТО от оружия советских времен.

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Отмечается, что восточные государства НАТО рискуют в какой-то момент остаться без оборудования советского производства. Словакия передает Украине зенитно-ракетный комплекс С-300 российского производства, хотя теперь получит от США систему противоракетной обороны Patriot.

Как сообщается, подобная помощь, вероятно, привлечет внимание Москвы. В Bloomberg напоминают, что в прошлом месяце россияне выпустили ракеты по Международному миротворческому и центру безопасности в селе Старичи Яворивского района Львовской области вблизи Польши, где США и другие страны ранее тренировали украинские силы.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине необходимо современное оружие, которое используют страны НАТО, вместо советского - несмотря на то, что ранее Украина просила оружие именно советских образцов, поскольку оно может сразу идти в бой, и украинские военные могут его использовать.
  • Сообщалось, что нужного советского оружия немного, часто оно в неположенном состоянии и для него недостаточно боеприпасов.
  • В то же время техники, изготовленной по стандартам НАТО, достаточно и она снабжена боеприпасами. Передать это оружие сможет много стран разными способами. Также, если Украина получит новое оружие, это будет мощный сигнал России и это повысит взаимосовместимость украинской армии с армиями стран Европы.

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