По Днепру новые "прилеты", полностью разрушенный аэропорт – ОГА

10 апреля оккупанты снова обстреляли ракетами Днепр – попали в инфраструктурный объект и в аэропорт, количество пострадавших неизвестно.

Источник: глава ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "К сожалению, орки зачастили сегодня со своими атаками. У нас снова "прилеты".

В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем.

И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и рядом инфраструктура. А ракеты улетают и летят.

Количество пострадавших выясняем".

Позже стало известно, что в результате российских ракетных ударов по городу Днепр пострадали пять спасателей ГСЧС.

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Напомним: В ночь на 15 марта российские войска нанесли два ракетных удара по аэропорту города Днепр.