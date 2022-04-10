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Херсонщина: в окупованій Голій Пристані пройшов турнір під українськими прапорами

Катерина ТищенкоНеділя, 10 квітня 2022, 16:32
Турнір у Голій Пристані 10 квітня, фото з Facebook Юрія Зеленіна

В окупованому місті Гола Пристань на Херсонщині пройшов турнір із міні-футболу під гаслом "Гола Пристань – це Україна".

Джерело: місцевий мешканець Юрій Зеленін у Facebook

 
фото з Facebook Юрія Зеленіна

Деталі: Як видно з опублікованих фото, турнір пройшов під українськими прапорами.

За словами Зеленіна, в ньому брали участь 3 команди гравців, були присутні близько 100 вболівальників.

"Вболівальники зібрали 1756 грн, які передадуться в Управління соціального захисту населення для придбання продуктів харчування багатодітним сім'ям", - повідомив мешканець.

 

Він також зазначив, що місцева лікарня працює, медики на місці, також працює ринок, автобус ходить.

За його словами, російські військові перебувають у санаторії "Гопри". Міський голова та ряд інших місцевих мешканців досі перебувають у полоні окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 28 березня російські окупанти викрали міського голову окупованої Голої Пристані на Херсонщині.

31 березня у Голій Пристані на мирний мітинг вийшли жителі громади.

Теми: Херсонська областьокупаціяакції
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