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Херсонщина: в оккупированной Голой Пристани прошел турнир под украинскими флагами

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 16:32
Турнир в Голой Пристани 10 апреля, фото с Facebook Юрия Зеленина

В оккупированном городе Голая Пристань в Херсонской области прошел турнир по мини-футболу под лозунгом "Голая Пристань – это Украина".

Источник: местный житель Юрий Зеленин в Facebook

 
фото с Facebook Юрия Зеленина

Детали: Как видно из опубликованных фото, турнир прошел под украинскими флагами.

По словам Зеленина, в нем участвовали 3 команды игроков, присутствовало около 100 болельщиков.

"Болельщики собрали 1756 грн, которые передадутся в Управление социальной защиты населения для приобретения продуктов питания многодетным семьям", – сообщил житель.

 

Он также отметил, что местная больница работает, медики на месте, работает рынок, автобус ходит.

По его словам, российские военные находятся в санатории "Гопры". Мэр и ряд других местных жителей до сих пор находятся в плену оккупантов.

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Что предшествовало: 28 марта российские оккупанты похитили мэра Голой Пристани на Херсонщине.

31 марта в Голой Пристане на мирный митинг вышли жители общины.

Темы: Херсонская областьоккупацияакции
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