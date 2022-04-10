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Азов: Із захисниками Маріуполя ніхто не зв’язується два тижні

Роман ПетренкоНеділя, 10 квітня 2022, 17:16

Захисники Маріуполя та "азовці" розповіли, що з ними вже ніхто не зв’язується та не беруть слухавку більше двох тижнів.

Джерело: заява заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара

Пряма мова Паламара: "Ви задумувалися про те, як тут перебувати, як битися в таких умовах, що відчувають захисники Маріуполя?

Це коли тобі пишуть смс "як в тебе справи, друже?", а ти п’ять хвилин тому поклав у чорний мішок побратима, якого знав сім років. Це коли вчорашній взводник, якому 22 роки, командує батальйоном, командує краще за полкана, який все своє життя отримував зарплату від держави…

Це коли відділення "азовців" штурмує роту елітного спецназу…

Коли наші дівчатка роблять з того, що є суп, а він тобі в рот не лізе, бо за декілька кварталів помирає дитина з голоду, і ти не можеш їм допомогти…

Це політики, які розказують, що "ми їх підтримуємо, ми постійно на зв’язку", але вже більше двох тижнів ніхто не піднімає слухавку та ніхто ні з ким не спілкується".

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Деталі: Паламар побажав народу України триматися, боротися та перемагати.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський вважає, що бої за схід України і, зокрема, за Маріуполь, визначать хід війни – і якщо ЗСУ зазнають там поразки, росіяни можуть покинути переговори і знову окупувати деокуповані території.  

Зеленський заявив, що захисникам Маріуполя протистоять 10 тисяч окупантів, і якщо місто вдасться втримати, загарбники не зможуть піти на схід України.

Теми: МаріупольАзоввійнаРосія
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