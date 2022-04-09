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Зеленський: Захисники Маріуполя стримують 10 тисяч окупантів

Ірина БалачукСубота, 9 квітня 2022, 15:11
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі захисникам Маріуполя протистоять 10 тисяч окупантів, і якщо місто вдасться втримати, загарбники не зможуть піти на схід України.

Джерело: Зеленський на спільній з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером пресконференції 9 квітня

Пряма мова Зеленського: "Стоїть Маріуполь. Скільки вистоїть Маріуполь? Там наші військові. Потужні, міцні. Одні з найміцніших, і ви це прекрасно знаєте. Навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових".

Деталі: Президент додав, що для захисників Маріуполя це велике випробування, але якщо вдасться втримати Маріуполь, то ці десять тисяч росіян там залишаться і не підуть на схід, який Росія планує захопити.  

Зеленський зазначив, що не береться прогнозувати розвиток подій на Сході України, де російський агресор концентрує війська для наступу, але наголосив, що вірить у перемогу нашої держави.

Передісторія: 

  • 6 квітня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти продовжують стягувати техніку і живу силу в область і за кілька днів спробують наступати, але Збройні сили України готові давати відсіч.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.
  • 8 квітня Гайдай заявив, що Росія закінчує стягування своїх військ на територію Луганської області і звершує підготовку до великої битви за український Донбас.
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що Росії не вдасться перемогти на Донбасі, бо Україна не відступить і не поступиться суверенітетом та територіальною цілісністю.

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Теми: ДонбасМаріупольвійна
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