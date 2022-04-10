Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Азов: С защитниками Мариуполя никто не связывается две недели

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 17:16
Азов: С защитниками Мариуполя никто не связывается две недели

Защитники Мариуполя и "азовцы" рассказали, что с ними уже никто не связывается и не берут трубку больше двух недель.

Источник: заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар

Прямая речь Паламара: "Вы задумывались о том, как здесь находиться, как сражаться в таких условиях, что испытывают защитники Мариуполя?

Реклама:

Это когда тебе пишут смс "как у тебя дела, друг?", а ты пять минут назад положил в черный мешок побратима, которого знал семь лет. Это когда вчерашний взводник, которому 22 года, командует батальоном, командует лучше полкана, который всю свою жизнь получал зарплату от государства.

Это когда отделение "азовцев" штурмует роту элитного спецназа…

Когда наши девочки делают из того, что есть суп, а он тебе в рот не лезет, потому что через несколько кварталов умирает ребенок с голоду, и ты не можешь им помочь…

ВИДЕО ДНЯ

Это политики, рассказывающие, что "мы их поддерживаем, мы постоянно на связи", но уже больше двух недель никто не поднимает трубку и никто ни с кем не общается".

Детали: Паламар пожелал народу Украины держаться, бороться и побеждать.

Напомним: Президент Владимир Зеленский считает, что бои за восток Украины и, в частности, за Мариуполь, определят ход войны – и если ВСУ потерпят поражение, россияне могут покинуть переговоры и снова оккупировать деоккупированные территории.

Зеленский заявил, что защитникам Мариуполя противостоят 10 тысяч оккупантов, и если город удастся удержать, то захватчики не смогут пойти на восток Украины.

Темы: МариупольАзоввойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
Все новости...
Реклама: