Азов: С защитниками Мариуполя никто не связывается две недели

Защитники Мариуполя и "азовцы" рассказали, что с ними уже никто не связывается и не берут трубку больше двух недель.

Источник: заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар

Прямая речь Паламара: "Вы задумывались о том, как здесь находиться, как сражаться в таких условиях, что испытывают защитники Мариуполя?

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Это когда тебе пишут смс "как у тебя дела, друг?", а ты пять минут назад положил в черный мешок побратима, которого знал семь лет. Это когда вчерашний взводник, которому 22 года, командует батальоном, командует лучше полкана, который всю свою жизнь получал зарплату от государства.

Это когда отделение "азовцев" штурмует роту элитного спецназа…

Когда наши девочки делают из того, что есть суп, а он тебе в рот не лезет, потому что через несколько кварталов умирает ребенок с голоду, и ты не можешь им помочь…

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Это политики, рассказывающие, что "мы их поддерживаем, мы постоянно на связи", но уже больше двух недель никто не поднимает трубку и никто ни с кем не общается".

Детали: Паламар пожелал народу Украины держаться, бороться и побеждать.

‼️Звернення від заступника командира полку АЗОВ капітана Святослава Паламара, друга Калини, з блокадного міста Маріуполя.



Захисники Маріуполя роблять неможливе і ви маєте це розуміти. І ви маєте теж робити неможливе, особливо ті, хто так само вірні присязі.👇🏼 pic.twitter.com/u02MEt27KW — АЗОВ (@Polk_Azov) April 10, 2022

Напомним: Президент Владимир Зеленский считает, что бои за восток Украины и, в частности, за Мариуполь, определят ход войны – и если ВСУ потерпят поражение, россияне могут покинуть переговоры и снова оккупировать деоккупированные территории.

Зеленский заявил, что защитникам Мариуполя противостоят 10 тысяч оккупантов, и если город удастся удержать, то захватчики не смогут пойти на восток Украины.