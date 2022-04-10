Олігархи, депутати й забудовники незаконно виїхали з України – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що владі відомо про олігархів, депутатів нинішнього й минулого скликань, київських забудовників, які незаконно виїхали з України під час війни.
Джерело: Данілов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Перебування тої чи іншої людини рано чи пізно буде відоме. Тим більше, що мова йде не про десятки і сотні тисяч людей, а мова йде саме про відомих людей: про олігархів, про депутатів – чи то минулого скликання, чи то цього скликання, їх не так багато.
Ми маємо сьогодні розуміння по певних особах, особливо тих, які були, умовно кажучи, київськими забудовниками і багато інших речей, які мали відношення до багатьох процесів у державі".
Деталі: Данілов зазначив, що вони "знаходяться хто в Монако, хто ще десь, і зараз є ціле поселення дуже заможних людей під Варшавою".
"Повірте, ми розуміємо, де вони знаходяться, в який спосіб вони потім будуть повертатися і як вони будуть дивитися в очі і яка буде потім відповідальність", - сказав секретар РНБО.
Він також повідомив, що до Верховної Ради внесено законопроєкт, що передбачає покарання за відсутність під час війни на території України для чоловіків призовного віку.
"Бо всі б мали повернутися – люди, які мають призивний вік і розуміння, що вони мають з’явитися у військомат", – додав Данілов.