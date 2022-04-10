Олігархи, депутати й забудовники незаконно виїхали з України – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що владі відомо про олігархів, депутатів нинішнього й минулого скликань, київських забудовників, які незаконно виїхали з України під час війни.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Перебування тої чи іншої людини рано чи пізно буде відоме. Тим більше, що мова йде не про десятки і сотні тисяч людей, а мова йде саме про відомих людей: про олігархів, про депутатів – чи то минулого скликання, чи то цього скликання, їх не так багато.

Реклама:

Ми маємо сьогодні розуміння по певних особах, особливо тих, які були, умовно кажучи, київськими забудовниками і багато інших речей, які мали відношення до багатьох процесів у державі".

Деталі: Данілов зазначив, що вони "знаходяться хто в Монако, хто ще десь, і зараз є ціле поселення дуже заможних людей під Варшавою".

"Повірте, ми розуміємо, де вони знаходяться, в який спосіб вони потім будуть повертатися і як вони будуть дивитися в очі і яка буде потім відповідальність", - сказав секретар РНБО.

ВІДЕО ДНЯ

Він також повідомив, що до Верховної Ради внесено законопроєкт, що передбачає покарання за відсутність під час війни на території України для чоловіків призовного віку.

"Бо всі б мали повернутися – люди, які мають призивний вік і розуміння, що вони мають з’явитися у військомат", – додав Данілов.