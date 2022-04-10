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Олигархи, депутаты и застройщики незаконно выехали из Украины – Данилов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 21:09
Алексей Данилов, фото ОП

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что властям известно об олигархах, депутатах нынешнего и прошлого созывов, киевских застройщиках, незаконно выехавших из Украины во время войны.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Пребывание того или иного человека рано или поздно будет известно. Тем более, что речь идет не о десятках и сотнях тысяч людей, а речь идет именно об известных людях: об олигархах, о депутатах – то ли прошлого созыва, то ли этого созыва, их не так много.

Мы сегодня понимаем по определенным лицам, особенно тем, которые были, условно говоря, киевскими застройщиками и многие другие вещи, которые имели отношение ко многим процессам в государстве".

Детали: Данилов отметил, что они "находятся кто в Монако, кто еще где-то, и сейчас есть целое поселение очень богатых людей под Варшавой".

"Поверьте, мы понимаем, где они находятся, как они потом будут возвращаться и как они будут смотреть в глаза и какая будет потом ответственность", - сказал секретарь СНБО.

Он также сообщил, что в Верховную Раду внесен законопроект, предусматривающий наказание за отсутствие во время войны на территории Украины для мужчин призывного возраста.

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"Потому что все должны были вернуться – люди, которые имеют призывный возраст и понимание, что они должны явиться в военкомат", – добавил Данилов.

Темы: ДаниловолигархиВерховная Радавойна
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