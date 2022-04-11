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"Стратегическая ошибка Путина": Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО летом – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 03:50
фото: Getty Images

Издание The Times сообщает, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО уже летом.

Источник: The Times со ссылкой на источники

Детали: По словам чиновников США, Россия допустила "большую стратегическую ошибку", поскольку Финляндия и Швеция, похоже, готовы присоединиться к НАТО уже летом.

Вашингтон рассчитывает на этот шаг, который расширит западный альянс с 30 до 32 членов и является прямым следствием вторжения России в Украину.

Американские официальные лица заявили, что членство в НАТО для обеих скандинавских стран было "темой разговоров и нескольких сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, в которых приняли участие Швеция и Финляндия.

"Как это может быть чем-то другим, кроме масштабной стратегической ошибки Путина?" – сказал один высокопоставленный американский чиновник.

Ожидается, что Финляндия подаст заявку в июне, а за ней – и Швеция.

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Страны вместе работают над достижением внутреннего консенсуса, но, подчеркивают чиновники, окончательные решения будут приниматься независимо.

НАТО планирует развернуть постоянные военные силы на границах стран-членов, чтобы предотвратить дальнейшее российское вторжение по мере адаптации к "новой реальности".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия президента Путина спровоцировали "фундаментальную трансформацию" военной коалиции, отражающую долгосрочные последствия войны в Украине.

Членство Финляндии и Швеции в НАТО повлечет за собой передислокацию на северо-западном фланге Путина, еще больше растянув его пострадавшую от сопротивления Украины армию, – отмечает издание.

Европейские дипломаты подчеркивают, что обе страны значительно расширят возможности НАТО, особенно по сбору разведывательных данных и полномочий ВВС.

В то же время Россия предостерегает Финляндию и Швецию от вступления в НАТО.

Напомним: В Швеции может образоваться парламентское большинство за вступление в НАТО, если Финляндия решит вступить в Альянс.

Темы: НАТОШвецияФинляндиявойна
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