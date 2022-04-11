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Зв’язок із захисниками Маріуполя підтримуємо, робимо можливе й неможливе – Залужний

Роман ПетренкоПонеділок, 11 квітня 2022, 15:58

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний запевнив, що влада для оборони Маріуполя робить все можливе й неможливе.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "Триває оборона Маріуполя.

Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується.

Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.

Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках".

Передісторія: 10 квітня захисники Маріуполя "азовці" розповіли, що з ними вже ніхто не зв’язується та не беруть слухавку більше двох тижнів.

ВІДЕО ДНЯ

11 квітня 36-а окрема бригада морської піхоти ЗСУ повідомила, що у підрозділу, який перебуває у Маріуполі, закінчуються боєприпаси, а підтримки чи бодай зв’язку з владою немає.

Теми: Збройні силиМаріупольвійнаРосія
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