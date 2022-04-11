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Связь с защитниками Мариуполя поддерживаем, делаем возможное и невозможное – Залужный

Роман ПетренкоПонедельник, 11 апреля 2022, 15:58
Связь с защитниками Мариуполя поддерживаем, делаем возможное и невозможное – Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заверил, что власть для обороны Мариуполя делает все возможное и невозможное.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "Продолжается оборона Мариуполя.

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Связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими город, устойчива и поддерживается.

Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений.

Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей во всех направлениях".

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Предыстория: 10 апреля защитники Мариуполя "азовцы" рассказали, что с ними уже никто не связывается и не берут трубку больше двух недель.

11 апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты сообщила, что у находящегося в Мариуполе подразделения заканчиваются боеприпасы, а поддержки или хотя бы связи с властью нет.

Темы: Вооруженные силыМариупольвойнаРосcия
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