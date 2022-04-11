Морпіхи з Маріуполя заявили про брак боєприпасів: "Далі – тільки в рукопашну"

На фото – Маріуполь після обстрілів російськими окупантами. Фото з Telegram Азова

36-а окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського ЗСУ повідомила, що у підрозділу, який перебуває у Маріуполі, закінчуються боєприпаси, ситуація дуже складна, 11 квітня може бути останній бій, а підтримки чи бодай зв’язку з владою немає.

Пізніше головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний запевнив, що влада для оборони Маріуполя робить все можливе й неможливе.

Джерело: 36-а ОБРМП імені контр-адмірала Михайла Білинського ЗСУ у Facebook, Новинарня, джерела "Української правди" у розвідці

Варто зазначити, що пост на сторінці 36 ОБрМП був написаний російською.

Дослівно 36 ОБрМП: "З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь… Ми гідно тримали оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються.

Піхота вся загинула і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв'язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємось.

Мудрі генерали радять забирати боєприпаси у противника. Напевно не вимерли ці савкові паркетники, тому багато народу за них помре дарма. Були шанси. Були можливості, але через сцикливість повідомляти по вертикалі вони не реалізовані.

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З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, оскільки бк (боєкомплекту – ред.) не залишилося. Далі – у рукопашну. Далі – для деяких смерть, а для деяких полон".

Деталі: Морпіхи повідомили, що за час бойових дій їм "один раз передали 50 122 снарядів, 20 мін, трохи "енлавів" і старлінк Ілона Маска".

Без боєкомплекту морпіхи не мали можливості оборонятися, тому противник поступово відтіснив їх на завод Азовмаш, "оточив, скував вогнем і тепер намагається знищити".

36-та бригада зазначає, що був варіант привести до них резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Також були варіанти бригаді зробити прорив та вийти до своїх військ. Про це доповідали в ОТУ "Схід", де навіть починали планувати операцію, але "їх старші штаби завертали".

Про скрутну ситуацію повідомляли в ООС. Там говорили – "тримайтеся, ми працюємо, обіцяли вертоліт, який так і не прилетів".

Морпіхи додали, що розмовляли з головнокомандувачем, який пообіцяв деблокаду, і з гарантом, який "гарантував або політичне, або військове вирішення ситуації".

Наразі половина тих, хто лишився живий у бригаді, – поранені, що буде далі, піхотинці не знають.

За даними "Новинарні", автором тексту є один із вищих офіцерів 36-ї бригади. Це не офіційна позиція військової частини, а "лист морського піхотинця", через якого здійснювався зв’язок із підрозділом і який описує реальний стан справ в обороні Маріуполя морськими піхотинцями.

Зазначається, що зв’язок із пресофіцером бригади втрачений, але військовослужбовець, який веде ФБ-сторінку бригади, підтвердив, що її не зламано. Офіцер просив оприлюднити звернення без вказування його особи після того, як він не зможе виходити на зв’язок.

Джерела "Української правди" у розвідці підтвердили, що ситуація у Маріуполі вкрай важка, спроби деблокади були невдалі.

"Українська правда" намагається з’ясувати, яких заходів вживає влада для вирішення проблеми захисників у Маріуполі. Ми звернулися до заступника міністра оборони Ганни Маляр та до прессекретаря президента Сергія Никифорова. На дзвінки та повідомлення вони наразі не відповіли.

Для довідки: Бійці 36-тої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, попри зраду командира, зберегли вірність присязі у 2014 році, вийшли з Криму і продовжували виконувати завдання з оборони України.

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