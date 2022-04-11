Можливість нового наступу РФ на Київ залежатиме від боїв на сході – Міноборони

У Міноборони вважають, що можливість відновлення наступу російських військ на Київ залежатиме від результату боїв на сході України.

Джерело: речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна"

Пряма мова: "Питання можливого відновлення наступу противника на столицю залежатиме від тих бойових дій, які триватимуть у Донецькій та Луганській областях".

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Деталі: За словами Мотузяника, зараз на території Гомельської області Білорусі, а також Брянської та Курської областей РФ залишаються окремі підрозділи ворога. Найбільш імовірно, їх завданням є демонстрація присутності для відволікання українських сил оборони.

"Вочевидь, це така тактична гра РФ, щоб тримати підрозділи української армії тут і не допустити їх перекидання у більш важкі операційні зони, в тому числі на схід і на південь України", - сказав він.

Речник Міноборони також заявив, що Росія майже завершила підготовку до наступальної операції на сході України.

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Пряма мова: "За нашою інформацією, противник підійшов до фази завершення відновлення своїх підрозділів і перекидання їх на територію Донецької і Луганської областей.

Ми прогнозуємо, що активні бойові дії розпочнуться на цих територіях вже найближчим часом. Водночас українська армія до цього готова. Ми не можемо прогнозувати, коли це станеться. Є повідомлення західних джерел. Водночас противник вже майже завершив підготовку до наступальної операції".

Що передувало: Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що російські війська знову спробують взяти столицю.

Бригадний генерал Збройних сил України Олександр Грузевич вважає, що після перегрупування військ Росія спробує здійснити повторний наступ на Київ.