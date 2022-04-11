Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Возможность нового наступления РФ на Киев будет зависеть от боев на востоке – Минобороны

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 18:27
Александр Мотузяник, скриншот видео

В Минобороны считают, что возможность возобновления наступления российских войск на Киев будет зависеть от результата боев на востоке Украины.

Источник: спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина"

Прямая речь: "Вопрос возможного возобновления наступления противника на столицу будет зависеть от боевых действий, которые будут продолжаться в Донецкой и Луганской областях".

Детали: По словам Мотузяника, сейчас на территории Гомельской области Беларуси, а также Брянской и Курской областей РФ остаются отдельные подразделения врага. Вероятнее всего, их задачей является демонстрация присутствия для отвлечения украинских сил обороны.

"Очевидно, это такая тактическая игра РФ, чтобы держать подразделения украинской армии здесь и не допустить их переброски в более тяжелые операционные зоны, в том числе на восток и на юг Украины", - сказал он.

Представитель Минобороны также заявил, что Россия почти завершила подготовку к наступательной операции на востоке Украины.

Прямая речь: "По нашей информации, противник подошел к фазе завершения восстановления своих подразделений и переброски их на территорию Донецкой и Луганской областей.

ВИДЕО ДНЯ

Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях уже в ближайшее время. В то же время, украинская армия к этому готова. Мы не можем прогнозировать, когда это произойдет. Есть сообщения западных источников. В то же время, противник уже почти завершил подготовку к наступательной операции".

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что российские войска снова попытаются взять столицу.

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины Александр Грузевич считает, что после перегруппировки войск Россия попытается осуществить повторное наступление на Киев.

Темы: КиеввойнаДонбассМинобороны
Главное сегодня

ООН беспокоит британская программа для беженцев "Дом для Украины"

Глава Думы РФ заявил, что Зеленский ответит, если что-то случится с Медведчуком

Зеленский о Штайнмайере: обращения не получали, хотим быть среди друзей

В новом пакете оружия США передают 11 вертолетов, 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Джавелинов

США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты

Российская армия угрожает нанести ракетные удары по Киеву: говорят "ранее не делали такого"

Все новости...
Киев
Представительство ЕС возобновило работу в Киеве
Зеленский: Пока нельзя сказать, что мы окончательно выиграли битву за Киев
Открыли насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев
Последние новости
04:40
Австралия ввела санкции против "Газпрома"
04:00
Колумбия назвала действия РФ в Украине геноцидом
03:20
CNN: США ведут переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина
02:50
Россия расширила черный список, добавив депутатов США и Канады
02:12
Минобороны РФ подтвердило, что "Москва" горит, но там "не знают" почему
02:01
Посол рассказал, почему Украина отказала Штайнмайеру в визите
01:38
Премьер Канады также считает действия РФ геноцидом
01:27
Лишь четверть словаков готовы воевать за свою страну – опрос
01:24
ООН беспокоит британская программа для беженцев "Дом для Украины"
01:16
Нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти с 15 мая – Reuters
Все новости...