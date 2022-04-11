Возможность нового наступления РФ на Киев будет зависеть от боев на востоке – Минобороны

В Минобороны считают, что возможность возобновления наступления российских войск на Киев будет зависеть от результата боев на востоке Украины.

Источник: спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина"

Прямая речь: "Вопрос возможного возобновления наступления противника на столицу будет зависеть от боевых действий, которые будут продолжаться в Донецкой и Луганской областях".

Детали: По словам Мотузяника, сейчас на территории Гомельской области Беларуси, а также Брянской и Курской областей РФ остаются отдельные подразделения врага. Вероятнее всего, их задачей является демонстрация присутствия для отвлечения украинских сил обороны.

"Очевидно, это такая тактическая игра РФ, чтобы держать подразделения украинской армии здесь и не допустить их переброски в более тяжелые операционные зоны, в том числе на восток и на юг Украины", - сказал он.

Представитель Минобороны также заявил, что Россия почти завершила подготовку к наступательной операции на востоке Украины.

Прямая речь: "По нашей информации, противник подошел к фазе завершения восстановления своих подразделений и переброски их на территорию Донецкой и Луганской областей.

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Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях уже в ближайшее время. В то же время, украинская армия к этому готова. Мы не можем прогнозировать, когда это произойдет. Есть сообщения западных источников. В то же время, противник уже почти завершил подготовку к наступательной операции".

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что российские войска снова попытаются взять столицу.

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины Александр Грузевич считает, что после перегруппировки войск Россия попытается осуществить повторное наступление на Киев.