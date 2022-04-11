Третина сил росіян втратили боєздатність – переоцінка західної розвідки
Джерела журналістів у західних розвідувальних відомствах твердять, що майже третина сил, які зосередила Росія в середині лютого для вторгнення в Україну, втратили свою боєздатність.
Джерело: кореспондент ВВС Марк Урбан з посиланням на неназваного посадовця західного уряду, CNN з посиланням на слова високопосадовця Пентагону
Пряма мова Урбана: "Згідно зі словами західного високопосадовця, вони здійснили переоцінку кількості російських БТГр (у кожній від 700 до 1000 чоловік), які втратили боєздатність внаслідок бойових дій в Україні, і тепер обраховують їх на рівні 37-38, тобто боєздатних лишилося 90 БТГр.
Це вказує на більші втрати, ніж вважалося раніше"
Деталі: Журналісти CNN під час спілкування з високопосадовцем Пентагону з’ясували, що наразі росіяни посилено підвозять до своїх передових підрозділів на Донбасі тилове забезпечення та посилюють допоміжними засобами.
Зокрема, конвой, який помітили супутники у селищі Великий Бурлук, радше за все рухався в Ізюм для посилення російських військ. У його складі американська розвідка бачить техніку для командування й управління з польовими штабами, підтримка для піхоти, можливо, безпілотники.
Передісторія:
- 8 квітня американська розвідка твердила, що лише 15-20% сил, які накопичила Росія перед вторгнення в Україну, є небоєздатними.
- Російське військове керівництво сподівається вербувати вояк в окупованому Придністров'ї.
- Журналісти російської служби ВВС проаналізували офіційну інформацію, яку оприлюднює російська влада, і дійшли висновку, що кожен п'ятий загиблий російський окупант в Україні мав офіцерське звання. Крім того, переважно в Україні помирають вихідці з периферійних регіонів Росії, які вважають "депресивних" у соціально-економічному розвитку.