Третина сил росіян втратили боєздатність – переоцінка західної розвідки

Джерела журналістів у західних розвідувальних відомствах твердять, що майже третина сил, які зосередила Росія в середині лютого для вторгнення в Україну, втратили свою боєздатність.

Джерело: кореспондент ВВС Марк Урбан з посиланням на неназваного посадовця західного уряду, CNN з посиланням на слова високопосадовця Пентагону

Пряма мова Урбана: "Згідно зі словами західного високопосадовця, вони здійснили переоцінку кількості російських БТГр (у кожній від 700 до 1000 чоловік), які втратили боєздатність внаслідок бойових дій в Україні, і тепер обраховують їх на рівні 37-38, тобто боєздатних лишилося 90 БТГр.

Це вказує на більші втрати, ніж вважалося раніше"

Деталі: Журналісти CNN під час спілкування з високопосадовцем Пентагону з’ясували, що наразі росіяни посилено підвозять до своїх передових підрозділів на Донбасі тилове забезпечення та посилюють допоміжними засобами.

Зокрема, конвой, який помітили супутники у селищі Великий Бурлук, радше за все рухався в Ізюм для посилення російських військ. У його складі американська розвідка бачить техніку для командування й управління з польовими штабами, підтримка для піхоти, можливо, безпілотники.

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