Треть сил россиян потеряли боеспособность – переоценка западной разведки

Источники журналистов в западных разведывательных ведомствах утверждают, что почти треть сил, которые сосредоточила Россия в середине февраля для вторжения в Украину, потеряли свою боеспособность.

Источник: корреспондент BBC Марк Урбан со ссылкой на неназванного чиновника западного правительства, CNN со ссылкой на слова чиновника Пентагона

Прямая речь Урбана: "Согласно словам западного высокопоставленного чиновника, они осуществили переоценку количества российских БТГр (в каждой от 700 до 1000 человек), которые потеряли боеспособность в результате боевых действий в Украине, и теперь рассчитывают их на уровне 37-38, то есть боеспособных осталось 90 БТГр

Это указывает на большие потери, чем считалось ранее"

Детали: Журналисты CNN во время общения с высокопоставленным чиновником Пентагона выяснили, что россияне усиленно подвозят в свои передовые подразделения на Донбассе тыловое обеспечение и усиливают вспомогательными средствами.

В частности, конвой, который заметили спутники в поселке Великий Бурлук, скорее всего, двигался в Изюм для усиления российских оккупационных войск. В его составе американская разведка видит технику для командования и управления с полевыми штабами, поддержка пехоты, возможно, беспилотники.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ