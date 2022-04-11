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Треть сил россиян потеряли боеспособность – переоценка западной разведки

Денис КарловскийПонедельник, 11 апреля 2022, 18:49
похорон российского оккупанта, погибшего в войне против украины. фото иллюстративное: getty images

Источники журналистов в западных разведывательных ведомствах утверждают, что почти треть сил, которые сосредоточила Россия в середине февраля для вторжения в Украину, потеряли свою боеспособность.

Источник: корреспондент BBC Марк Урбан со ссылкой на неназванного чиновника западного правительства, CNN со ссылкой на слова чиновника Пентагона

Прямая речь Урбана: "Согласно словам западного высокопоставленного чиновника, они осуществили переоценку количества российских БТГр (в каждой от 700 до 1000 человек), которые потеряли боеспособность в результате боевых действий в Украине, и теперь рассчитывают их на уровне 37-38, то есть боеспособных осталось 90 БТГр

Это указывает на большие потери, чем считалось ранее"

Детали: Журналисты CNN во время общения с высокопоставленным чиновником Пентагона выяснили, что россияне усиленно подвозят в свои передовые подразделения на Донбассе тыловое обеспечение и усиливают вспомогательными средствами.

В частности, конвой, который заметили спутники в поселке Великий Бурлук, скорее всего, двигался в Изюм для усиления российских оккупационных войск. В его составе американская разведка видит технику для командования и управления с полевыми штабами, поддержка пехоты, возможно, беспилотники.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 апреля американская разведка утверждала, что только 15-20% сил, которые накопила Россия перед вторжением в Украину, небоеспособны.
  • Российское военное руководство надеется вербовать бойцов в оккупированном Приднестровье.
  • Журналисты российской службы ВВС проанализировали официальную информацию, обнародованную российскими властями, и пришли к выводу, что каждый пятый погибший российский оккупант в Украине имел офицерское звание. Кроме того, преимущественно в Украине умирают выходцы из периферийных регионов России, которые считают "депрессивными" в социально-экономическом развитии.

Темы: разведкаРосcиявойнаармия
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