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По Білорусі росіяни їздять на авто, вкрадених в Україні – ЗМІ

Денис КарловськийПонеділок, 11 квітня 2022, 20:27
Поцуплена російськими окупантами автівка з україни. фото: наша ніва

Білоруські журналісти помітили після відступу російських військ з півночі України низку легкових автомобілів без номерних знаків та з позначками V, які інколи супроводжують колони зі спецсигналами.

Джерело: білоруське опозиційне видання "Наша Ніва

Деталі: Білоруські журналісти отримали від очевидців чималу кількість фото та відеозаписів, як на дорогах Білорусі роз’їжджають автомобілі без номерних знаків, але з маркуванням літерою V на боках, бампері тощо.

В одній з колон, яка потрапила до рук журналістів проєкту "Бэларускі Гаюн" видно, що на одній з міжміських автотрас рухалась вантажівка без номерних знаків із рекламою українського бренду "Гаврилівські курчата". Водночас на її кузові були маркування літери V.

Вкрадена російськими окупантами вантажівка
Вкрадена російськими окупантами вантажівка "Гаврилівські курчата"
фото: наша ніва

Крім того, журналісти помітили рух легкових автомобілів марок Kia Sportage, VW Crafter, Peugeot Partner, які рухалися в супроводі автівок із спецсигналами.

 
фото: наша ніва

Також є фото руху автівок без номерних знаків та маркуванням V без супроводу. Читачі "Нашої Ніви" надсилали фото таких автівок також і в березні, деякі з них були припарковані у подвір’ях багатоповерхових будинків міст Білорусі.

"Наша Ніва" зауважує, що рух автівок без номерних знаків є порушенням білоруських ПДР. Крім того, виникають питання, як автівки проходять контроль на кордоні між Україною та Білоруссю.

ВІДЕО ДНЯ

Українська влада та користувачі в соцмережах неодноразово розповідали про факти мародерства російськими окупанти дилерських центрів авто на захоплених ними територіях України, а також викрадення особистих авто українців.

Нагадаємо: Раніше журналісти зафіксували, як російські окупанти надсилали через російську службу доставки "СДЭК" награбоване в Україні через білоруські відділення.

Теми: БілорусьмародерствоРосіявійна
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