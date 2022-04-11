По Білорусі росіяни їздять на авто, вкрадених в Україні – ЗМІ

Білоруські журналісти помітили після відступу російських військ з півночі України низку легкових автомобілів без номерних знаків та з позначками V, які інколи супроводжують колони зі спецсигналами.

Джерело: білоруське опозиційне видання "Наша Ніва"

Деталі: Білоруські журналісти отримали від очевидців чималу кількість фото та відеозаписів, як на дорогах Білорусі роз’їжджають автомобілі без номерних знаків, але з маркуванням літерою V на боках, бампері тощо.

Реклама:

В одній з колон, яка потрапила до рук журналістів проєкту "Бэларускі Гаюн" видно, що на одній з міжміських автотрас рухалась вантажівка без номерних знаків із рекламою українського бренду "Гаврилівські курчата". Водночас на її кузові були маркування літери V.

Вкрадена російськими окупантами вантажівка "Гаврилівські курчата" фото: наша ніва

Крім того, журналісти помітили рух легкових автомобілів марок Kia Sportage, VW Crafter, Peugeot Partner, які рухалися в супроводі автівок із спецсигналами.

фото: наша ніва

Також є фото руху автівок без номерних знаків та маркуванням V без супроводу. Читачі "Нашої Ніви" надсилали фото таких автівок також і в березні, деякі з них були припарковані у подвір’ях багатоповерхових будинків міст Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

"Наша Ніва" зауважує, що рух автівок без номерних знаків є порушенням білоруських ПДР. Крім того, виникають питання, як автівки проходять контроль на кордоні між Україною та Білоруссю.

Українська влада та користувачі в соцмережах неодноразово розповідали про факти мародерства російськими окупанти дилерських центрів авто на захоплених ними територіях України, а також викрадення особистих авто українців.

Нагадаємо: Раніше журналісти зафіксували, як російські окупанти надсилали через російську службу доставки "СДЭК" награбоване в Україні через білоруські відділення.