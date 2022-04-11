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По Беларуси россияне ездят на авто, угнанных в Украине – СМИ

Денис КарловскийПонедельник, 11 апреля 2022, 20:27
По Беларуси россияне ездят на авто, угнанных в Украине – СМИ
угнанная российскими оккупантами машина с Украины, с маркировкой V. фото: наша ніва

Белорусские журналисты заметили после отступления российских войск с севера Украины ряд легковых автомобилей без номерных знаков и с отметками V, которые иногда сопровождают колонны со спецсигналами.

Источник: белорусское оппозиционное издание "Наша Ніва"

Детали: Белорусские журналисты получили от очевидцев ряд фото и видеозаписей, как на дорогах Беларуси разъезжают автомобили без номерных знаков, но с маркировкой буквой V на боках, бампере и т.д.

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В одной из колонн, попавшей в руки журналистов проекта "Бэларускі Гаюн" видно, что на одной из междугородных автотрасс двигался грузовик без номерных знаков с рекламой украинского бренда "Гаврилівські курчата". Несмотря на отсутствие номерных знаков, на ее кузове была маркировка буквы V.

Кроме того, журналисты заметили движение легковых автомобилей марок Kia Sportage, VW Crafter, Peugeot Partner, двигавшихся в сопровождении автомобилей со спецсигналами.

Также есть фото движения автомобилей без номерных знаков и маркировкой V без сопровождения. Читатели "Нашей Нивы" присылали фото таких автомобилей также и в марте, некоторые из них были припаркованы во дворах многоэтажных домов городов Беларуси.

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Наша Нива отмечает, что движение автомобилей без номерных знаков является нарушением белорусских ПДД. Кроме того, возникают вопросы, как машины проходят контроль на границе между Украиной и Беларусью.

Напомним: Ранее журналисты зафиксировали, как российские оккупанты отправляли через российскую службу доставки "СДЭК" награбленное в Украине через белорусские отделения.

Темы: БеларусьмародерствоРосcиявойна
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