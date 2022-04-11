Черниговская область: правительство возводит временные переправы в Чернигов
Украинские строители приступили к возведению временной переправы на автодорогу из Вышгорода в Чернигов.
Источник: facebook-страница министра инфраструктуры Александра Кубракова
Прямая речь Кубракова: "Сегодня стартовали работы по возведению временной переправы вблизи Смолина.
Две временные переправы будут построены на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов, возле сел Смолин и Якубовка.
Переправу в Смолине планируем сделать через несколько дней, в Якубовке – до конца недели".
Детали: После этого украинские дорожные службы планируют построить временную переправу возле села Киселевка на автодороге Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч.
По словам министра, за время российской оккупации в области разрушены 16 мостов и путепроводов.
Предыстория:
- Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил 8 апреля, что за время блокады города российскими войсками погибли около 700 человек.
- Военная администрация области предупредила, что в Черниговской области автодороги заминированы врагом при отступлении.