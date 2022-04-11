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Черниговская область: правительство возводит временные переправы в Чернигов

Денис КарловскийПонедельник, 11 апреля 2022, 21:05
разрушенный мост в черниговской области. фото: пресс-служба мининфраструктуры

Украинские строители приступили к возведению временной переправы на автодорогу из Вышгорода в Чернигов.

Источник: facebook-страница министра инфраструктуры Александра Кубракова

Прямая речь Кубракова: "Сегодня стартовали работы по возведению временной переправы вблизи Смолина.

Две временные переправы будут построены на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов, возле сел Смолин и Якубовка.

Переправу в Смолине планируем сделать через несколько дней, в Якубовке – до конца недели".

Детали: После этого украинские дорожные службы планируют построить временную переправу возле села Киселевка на автодороге Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч.

По словам министра, за время российской оккупации в области разрушены 16 мостов и путепроводов.

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Фото: пресс-служба мининфраструктуры
 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИНФРАСТРУКТУРЫ
 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИНФРАСТРУКТУРЫ

Предыстория:

  • Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил 8 апреля, что за время блокады города российскими войсками погибли около 700 человек.
  • Военная администрация области предупредила, что в Черниговской области автодороги заминированы врагом при отступлении.

Темы: ЧерниговЧерниговская областьдорогиМининфраструктуры
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