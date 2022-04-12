Верещук: Окупанти полонили 1700 українських військових та цивільних

Російські окупанти утримують в полоні приблизно 1700 солдатів та цивільних осіб.

Джерело: віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук у Reuters

Деталі: Зокрема, з усіх полонених 500 – це жінки.

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Зазначається, що окупанти "примушують стояти, не дають сісти. Голять наголо, змушують щодня роздягатися для огляду. Принижують людську гідність", але "наші дівчата та жінки... просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу".

Водночас Москва заявляє, що забезпечує українських військовополонених "усім необхідним" та "висококваліфікованою медичною допомогою" відповідно до міжнародного права.