Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Верещук: Оккупанты пленили 1700 украинских военных и гражданских

Анастасия КалатурВторник, 12 апреля 2022, 01:57

Российские оккупанты удерживают в плену примерно 1700 солдат и гражданских лиц.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук в Reuters

Детали: В частности, из всех пленников 500 – это женщины.

Отмечается, что оккупанты "заставляют стоять, не дают сесть. Брят наголо, заставляют ежедневно раздеваться для осмотра. Унижают человеческое достоинство", но "наши девушки и женщины... просят нас продолжать бороться за нашу победу".

В то же время Москва заявляет, что обеспечивает украинских военнопленных "всем необходимым" и "высококвалифицированной медицинской помощью" в соответствии с международным правом.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Верещуквойна
Главное сегодня

Макрон отказался назвать действия РФ В Украине геноцидом и добавил, что украинцы и россияне – "братья"

фотоВСУ просят помощи: хотят лишить оккупантов связи

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в среду в Киеве встретятся с Зеленским

Россия готовится увеличить поток войск в Украину – сводка штаба

видеоЗеленский раскрыл первые детали задержания Медведчука

Большой пакет военной помощи США: большинство оружия уже в Украине – Пентагон

Все новости...
Верещук
Власти назвали гуманитарные коридоры на понедельник
Гумкоридорами за день эвакуировали более 6,5 тысяч человек
Гумкоридоры: эвакуировано более 4600 человек, в Мелитополь едут автобусы
Последние новости
12:41
фото, видеоИз Чернигова расчищают дорогу в столицу, строят проезды у разрушенных мостов
12:38
Спрос на квартиры в новостройках восстанавливается – ЛУН
12:31
аудиоПерехват СБУ: россияне отказываются идти на передовую, на них заводят дела
12:21
Армии нужна помощь: на спецсчете НБУ заканчиваются средства
12:11
В моргах Днепра больше 1500 трупов российских солдат, их никто не хочет забирать - заммэра
12:07
IT-компания Grid Dynamics закрывает офисы в России
12:06
Макрон отказался назвать действия РФ В Украине геноцидом и добавил, что украинцы и россияне – "братья"
12:00
Внутренних переселенцев – 6,5 миллиона: как государство будет им помогать
11:51
ВСУ просит граждан отдать им запчасти, открученные от военной техники РФ
11:51
Харьковщина: от обстрелов РФ погибли 7 человек, в больнице умер раненый двухлетний ребенок
Все новости...