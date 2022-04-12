Верещук: Оккупанты пленили 1700 украинских военных и гражданских

Российские оккупанты удерживают в плену примерно 1700 солдат и гражданских лиц.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук в Reuters

Детали: В частности, из всех пленников 500 – это женщины.

Отмечается, что оккупанты "заставляют стоять, не дают сесть. Брят наголо, заставляют ежедневно раздеваться для осмотра. Унижают человеческое достоинство", но "наши девушки и женщины... просят нас продолжать бороться за нашу победу".

В то же время Москва заявляет, что обеспечивает украинских военнопленных "всем необходимым" и "высококвалифицированной медицинской помощью" в соответствии с международным правом.