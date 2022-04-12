Пентагон: Росія посилила свої позиції навколо Донецька — ЗМІ

Росія посилила свої військові позиції навколо Донецька.

Джерело: високопоставлений представник Пентагону, що говорив на умовах анонімності, у Washington Post

Деталі: Конвой, який зараз просувається на південь від російського кордону, включає командний елемент, батальйон підтримки, вертолітну підтримку і піхотинців. Представник США назвав це "явним доказом" того, що Росія вже має на меті захоплення Донбасу після невдалої спроби взяти Київ.

Останніми днями Росія зосередила більшу частину своїх авіаударів на Донбасі.

Зазначається, що незрозуміло, коли Росія може розпочати новий наступ.

Що передувало: Двома днями раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що російська армія проводить штурм на Донецькому напрямку і переміщує підрозділи на Донбас.

Нагадаємо: 25 березня російське міноборони заявило, що концентруватиметься на "повному звільненні Донбасу", але й може спробувати взяти штурмом Київ, Харків та інші обласні центри. У Пентагоні помітили, що Росія змінила загарбницькі пріоритети і вже націлена не на Київ, а на Донбас із метою відрізати українські сили на сході від решти.