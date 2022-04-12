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Пентагон: Росія посилила свої позиції навколо Донецька — ЗМІ

Анастасія КалатурВівторок, 12 квітня 2022, 06:34

Росія посилила свої військові позиції навколо Донецька.

Джерело: високопоставлений представник Пентагону, що говорив на умовах анонімності, у Washington Post

Деталі: Конвой, який зараз просувається на південь від російського кордону, включає командний елемент, батальйон підтримки, вертолітну підтримку і піхотинців. Представник США назвав це "явним доказом" того, що Росія вже має на меті захоплення Донбасу після невдалої спроби  взяти Київ.

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Останніми днями Росія зосередила більшу частину своїх авіаударів на Донбасі.

Зазначається, що незрозуміло, коли Росія може розпочати новий наступ.

Що передувало: Двома днями раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що російська армія проводить штурм на Донецькому напрямку і переміщує  підрозділи на Донбас.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 25 березня російське міноборони заявило, що концентруватиметься на "повному звільненні Донбасу", але й може спробувати взяти штурмом Київ, Харків та інші обласні центри. У Пентагоні помітили, що Росія змінила загарбницькі пріоритети і вже націлена не на Київ, а на Донбас із метою відрізати українські сили на сході від решти.

Теми: ДонецькСШАРосія
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